Más Madrid presiona a Sumar para pedir la reprobación de Marlaska: “No podemos quedarnos callados”

Primero fueron Ceuta y Melilla, hace varias semanas las consecuencias de la llegada de cayucos a Canarias y ahora Barajas. Entre medias la sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegal las devoluciones en caliente de menores no acompañados de Ceuta a Marruecos en 2021. Se podría haber solventado con unas declaraciones más o menos distantes o muy críticas, como han hecho otras veces, pero esta vez Más Madrid ha decidido trasladar a la ejecutiva de su partido el análisis sobre la gestión de las políticas de inmigración del ministro del Interior para tener un posicionamiento oficial. Una manera de elevar de categoría su crítica a Fernando Grande Marlaska y presionar a Yolanda Díaz para que no deje pasar este asunto.

Distintas fuentes del partido explican que la presencia de Tesh Sidi en el Congreso como diputada por Más Madrid influye definitivamente en esta idea de querer marcar postura en esta crisis migratoria y con ello el camino a Sumar. Yolanda Díaz ha vuelto a mostrar su distancia respecto a las decisiones de Marlaska, diciendo que está "radicalmente en contra" o que los tribunales dan ahora la razón a sus críticas. Pero lo que ronda en Más Madrid es que el rechazo no solo se quede en palabras, sino que haya algún gesto más que les diferencie del actual ministro del Interior. Sin embargo, las fuentes consultadas creen que al final no se van a atrever a reclamar la dimisión del ministro, no ahora que se han aliado con él en un gobierno de coalición. La ejecutiva del partido que estaba inicialmente prevista para este viernes se ha retrasado a la próxima semana y lo más "probable", apuntan en la formación, es que en esa reunión se acuerde trasladar a Sumar la petición de "reprobación de Marlaska".

La portavoz y dirigente de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha apuntado este jueves, ante la situación en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas donde cientos de migrantes están pidiendo asilo y la llegada de otros procedentes de Canarias a Alcalá de Henares, que al ministro solo le quedan "dos caminos: o garantizar los derechos de migrantes o alimentar la escalada racista que estos días están protagonizando tanto Vox como la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso"."

"No podemos quedarnos callados", apuntan en Más Madrid, aun asumiendo que ahora forman parte de una coalición y que, como ha sugerido Bergerot, tienen que buscar el equilibrio. "Claro que nos desmarcamos de Marlaska", apunta otro. Bergerot, por su parte, denuncia que el trabajo de Marlaska radica en "garantizar derechos fundamentales" de estas personas y que la burocracia está "impidiendo" que se garanticen. Si Más Madrid puede llegar a ser la china en el zapato de Yolanda Díaz está aún por ver, pero en el tema migratorio el camino lo marca su diputada de origen saharaui.

Las criticas de Tesh Sidi

Sidi está siendo especialmente crítica en sus declaraciones y en redes sociales respecto a las políticas del ministro. Ha hecho pública en twitter la batería de preguntas registradas en el Congreso sobre lo que ocurre en Barajas y como experta en datos exige además al Ministerio una digitalización urgente de los procesos burocráticos que agilicen el papeleo.

Pero sobre todo, no duda en poner la diana en el ministro: "Marlaska no pidió perdón ni asumió ninguna responsabilidad con la devolución de menores ni tampoco con la masacre de Melilla. Las víctimas merecen memoria y reparación", decía hace unos días siguiendo las críticas a Marlaska de Gerardo Pisarello, de los Comuns. Apela directamente a Interior para denunciar que es "una vergüenza" la situación y el "calvario" que sufren quienes están "hacinados" en el aeropuerto a la espera de protección de asilo. O abiertamente dice que "no se están respetando los derechos humanos por parte del Ministerio del Interior".

De momento, y circunscrito a la Comunidad de Madrid, Bergerot ha propuesto que se constituya en el parlamento autonómico una "mesa de diálogo" entre el Gobierno, la Comunidad, ayuntamientos y organizaciones del tercer sector para "garantizar el acceso a los servicios de atención médica y primordiales" a migrantes. Asimismo, proponen una guía de buenas prácticas dirigida a instituciones y medios de comunicación que ayude a prevenir la "estigmatización a las personas migrantes en esta oleada de discursos racistas y xenófobos" de estas últimas semanas".