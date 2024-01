Yolanda Díaz rechaza la acusación del PSOE por la piñata de Sánchez: "Odiar no es delito"

Yolanda Díaz rechaza de plano la denuncia del PSOE por delito de odio después de las protestas en Nochevieja frente a la sede de Ferraz, donde unos manifestantes apalearon una piñata que emulaba a Pedro Sánchez.

"No es un delito", ha sostenido la vicepresidenta segunda del Gobierno, al ser preguntada sobre esta cuestión en una entrevista en RNE, después de que el Partido Socialista haya anunciado que está analizando todos los vídeos de este evento, denominado 'Uvas en Ferraz', para presentar una denuncia por delitos de odio.

"Odiar no es delito. No soy partidaria de acudir a la vía jurídica en estos supuestos", ha continuado la también líder de Sumar. "Ahora bien, en términos democráticos es intolerable, se está generando un estado de ánimo en Madrid insoportable", ha defendido. "Más allá de las diferencias ideológicas que podamos tener, no se puede incitar al odio". En este punto, ha defendido que "es urgente que el PP de Alberto Núñez Feijóo condene estos actos".

"SEGUNDA VUELTA" DE LAS GENERALES

La dirigente se ha pronunciado también sobre las elecciones gallegas y ha avanzado que su candidata, la actual portavoz parlamentaria de Sumar en el Congreso, renunciará a su acta de diputada antes de la campaña para los comicios del 18 de febrero. "Marta Lois renunciará a su escaño y se presentará a las elecciones gallegas", "claro que renunciará a su acta para emprender la campaña", ha insistido.

Díaz ha asegurado que las elecciones en Galicia son "la segunda vuelta" de las elecciones generales del verano y decir que el 18 de febrero tenemos cambio en Galicia. "En julio decían que iba a ganar Feijóo y aquí podemos tener una segunda vuelta. Podemos darle la vuelta a la Xunta de Galicia", ha defendido la vicepresidenta, que ha hecho un "llamamiento a la movilización". "Si votamos como el 23 de julio habrá un gobierno de coalición progresista", ha avanzado.

EL PSOE ARMA LA DENUNCIA

Este martes el PSOE anunció que estaba examinando los vídeos del episodio sucedido en Nochevieja. Los socialistas consideran que el apaleamiento del muñeco representando al presidente del Gobierno se encuadra dentro de un delito de incitación al odio. Con todo, todavía se está estudiando qué y cómo denunciar, según aclaran otras fuentes del partido, sin descartar que se solicite investigar otro tipo de delitos como amenazas, injurias o calumnias. Las mismas fuentes añaden que la denuncia “ni es corta ni es sencilla”.

La jurisprudencia delimita el delito de incitación al odio a que se dirija contra colectivos vulnerables. Lo que sí pretenden desde el partido es recabar la mayor cantidad de pruebas posibles para que se puedan identificar tanto “a los participantes como a los organizadores y a los presentadores en el canal ‘oficial’ del evento” que tuvo lugar durante Nochevieja en los aledaños de la sede del partido en Madrid.

Según datos de la Delegación del Gobierno en Madrid, en la concentración reivindicativa participaron alrededor de 300 personas. La Policía Nacional citó este lunes a declarar al organizador de la protesta, como adelantó EFE citando a fuentes policiales. Los socialistas quieren ir más allá y, en el caso de los presentadores del evento, analizan también los comentarios vertidos durante la retransmisión online para incluir en su denuncia.

La Fiscalía estudia ya otra denuncia ante la Fiscalía por las protestas desarrolladas durante los dos últimos meses en Ferraz y contra el líder de Vox, Santiago Abascal. A este último se le denunció por "clara incitación directa al odio y la discriminación" a raíz de unas declaraciones en un diario argentino. En dicha entrevista, el líder de la ultraderecha vaticinaba que "habrá un momento" en el que el pueblo español querrá "colgar de los pies" al jefe del Ejecutivo.