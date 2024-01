El PSOE analiza todos los vídeos del apaleamiento de un muñeco de Sánchez para acusar a los autores de delito de odio

Los servicios jurídicos del PSOE están analizando todos los vídeos de la protesta convocada durante la noche de fin de año en Ferraz para identificar en su denuncia a los autores y participantes del apaleamiento de un muñeco que representaba a Pedro Sánchez. Este trabajo está retrasando la presentación de la denuncia, que se circunscribirá al evento denominado ‘Uvas en Ferraz’, rechazando así que se una a otra denuncia anterior por las protestas frente a la sede del partido. “Hay mucho material de video que visionar”, explican fuentes de Ferraz sin poder concretar cuándo se presentará la denuncia. Eso sí, avanzan que será “exhaustiva”.

Los socialistas consideran que el apaleamiento del muñeco representando al presidente del Gobierno se encuadra dentro de un delito de incitación al odio. Con todo, todavía se está estudiando qué y cómo denunciar, según aclaran otras fuentes del partido, sin descartar que se solicite investigar otro tipo de delitos como amenazas, injurias o calumnias. Las mismas fuentes añaden que la denuncia “ni es corta ni es sencilla”. La jurisprudencia delimita el delito de incitación al odio a que se dirija contra colectivos vulnerables. Lo que sí pretenden desde el partido es recabar la mayor cantidad de pruebas posibles para que se puedan identificar tanto “a los participantes como a los organizadores y a los presentadores en el canal ‘oficial’ del evento” que tuvo lugar durante Nochevieja en los aledaños de la sede del partido en Madrid.

Según datos de la Delegación del Gobierno en Madrid, en la concentración reivindicativa participaron alrededor de 300 personas. La Policía Nacional citó este lunes a declarar al organizador de la protesta, como adelantó EFE citando a fuentes policiales. Los socialistas quieren ir más allá y, en el caso de los presentadores del evento, analizan también los comentarios vertidos durante la retransmisión online para incluir en su denuncia.

La Fiscalía estudia ya otra denuncia ante la Fiscalía por las protestas desarrolladas durante los dos últimos meses en Ferraz y contra el líder de Vox, Santiago Abascal. A este último se le denunció por "clara incitación directa al odio y la discriminación" a raíz de unas declaraciones en un diario argentino. En dicha entrevista, el líder de la ultraderecha vaticinaba que "habrá un momento" en el que el pueblo español querrá "colgar de los pies" al jefe del Ejecutivo.

Antecedentes

Sobre las protestas en Ferraz, la denuncia presentada a mediados del pasado mes de diciembre señalan que "han terminado en numerosas ocasiones de forma violenta con detenidos por desórdenes públicos, y atentados y lesiones a las fuerzas y cuerpos de seguridad, coincidiendo con una ola de ataques vandálicos a sedes del PSOE por toda España, como es público y notorio". Esta misma noche se vandalizó la sede del partido en León con símbolos de los convocantes de las protestas en Ferraz y pintadas en contra de la amnistía a los encausados por el ‘procés’.

“Las manifestaciones que denunciamos van mucho más allá del derecho al honor del Presidente, de esta formación política o las personas del Gobierno o incluso la institución que representan, sino que suponen una grave quiebra de la convivencia y del orden constitucional, incitación al odio, e incluso a la violencia, y la discriminación por motivos ideológicos, pues buscan un ataque al pensamiento político socialista, y las decisiones que desde este se puedan adoptar, dando lugar, a lo que precisamente trata de evitar con los llamados delitos de odio, un señalamiento público de un colectivo, en este caso mediante el ataque a quien lo representa, por razones de carácter ideológico, colocando a este, al PSOE que representa, y sus miembros y afilados, en el centro de ataques fruto de ese señalamiento, como está ocurriendo durante el último mes, especialmente ante la sede del PSOE en la calle Ferraz”, recogía el texto de la denuncia presentado hace escasas dos semanas.

Choque entre PSOE y PP por la condena

Los dirigentes del PSOE y varios ministros salieron en tromba este lunes para pedir al PP que condenase los hechos ocurridos durante la Nochevieja en su sede madrileña. Desde la dirección del partido han aclarado este martes que "no nos gusta lo que pasó esa noche y todo lo que no entre dentro de los límites del respeto cuenta con nuestro rechazo y condena". Asimismo, señalan las supuestas incoherencias del PSOE porque "no le parece mal a nivel penal que se quemen fotos del Rey o la bandera de España" mientras "se muestra indignado por una piñata con la cara de Pedro Sánchez". Recuerdan, además, que durante las mismas protestas se profirieron insultos contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Por el momento, todavía no se han manifestado ni Alberto Núñez Feijóo ni otros miembros de la cúpula del partido.

Desde Ferraz no tardaron en responder que “una vez más el PP se queda corto, y más cerca de los ultras que de los demócratas”. Por otra parte, señalan que en su caso condenaron de inmediato y sin “peros” lo que consideran “graves insultos” al alcalde de la capital “durante algunos momentos de la noche”. La vicesecretaria general del PSOE y vicepresidenta primera de Hacienda, María Jesús Montero, reprochó a los populares a través de las redes sociales que “el PP ligado su suerte a la de la extrema derecha y ya es incapaz de condenar actos repulsivos como los que se vivieron en Ferraz, donde se insultó de manera grave el Presidente del Gobierno”.