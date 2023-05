Baldoví se despide emocionado del Congreso tras doce años de diputado

El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, se ha despedido de la prensa parlamentaria este martes, en la que ha sido su última rueda informativa y en donde se le ha visto emocionado tras doce años de diputado, que ahora deja atrás para afrontar su candidatura a la presidencia de la Generalitat.

En una rueda de prensa centrada solo en su marcha y en la que ha preferido no responder a más preguntas, Baldoví se ha dirigido a los periodistas para afirmar que deja la capital para intentar liderar un nuevo Gobierno del Botànic.

"Soy un enamorado de mi tierra, de la política de proximidad", ha remarcado tras haberse dado cuenta de la importancia de "hacer visible" lo que pasa en la Comunitat, que tiene "mucho potencial".

Baldoví ha reconocido que en Madrid ha aprendido "cómo funciona el centro de poder, el negociar con ministerios, con partidos, con diputados para defender siempre los intereses de los valencianos y también los de la gente que más les necesita".

Durante este último discurso, el candidato de Compromís a la Generalitat ha reconocido a los periodistas "no haber estudiado nunca tanto" como cuando se presentaba cada martes a las habituales ruedas de prensa que ofrecen los portavoces de los partidos. "Quiero daros la gracias por todo lo que me habéis enseñado, sin periodismo no hay democracia", ha dicho.

A renglón seguido, Baldoví ha recordado que entre sus días más felices están cuando recibió el premio "Azote del gobierno" en 2013 y el de "Mejor Relación con la Prensa" en 2018, reconocimientos que entrega la Asociación de Periodistas Parlamentarios. "Os extrañaré mucho", ha concluido tras recibir los aplausos de los periodistas.