El PP votará 'no' al decreto de ahorro energético si el Gobierno no elimina las "frivolidades"

Los populares consideran ahora que endurecer la ley para establecer los topes al aire acondicionado y la calefacción es una "frivolidad" aunque el propio líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, propuso esa medida el 21 de julio. Aquel día, el dirigente conservador instó al Ejecutivo a diseñar un plan de ahorro, ante el riesgo de que Rusia siga disminuyendo la venta de gas a Europa, y aseguró que le parecían bien los "límites" a la temperatura para "bajar el consumo energético innecesario".

Este lunes, sin embargo, su coordinador general, Elías Bendodo, despreció esa medida, que el Gobierno incluyó en el real decreto ley que presentó el pasado 1 de agosto y que afecta a edificios administrativos, espacios comerciales y culturales, aeropuertos y estaciones. Bendodo comunicó que su partido dará un 'no' a la convalidación por las "frivolidades" que incluye, como la de los topes de temperatura, y el apagado de los escaparates. La votación se realizará el próximo jueves en el Congreso de los Diputados y el Ejecutivo de Pedro Sánchez tendrá que emplearse a fondo con sus socios habituales: ERC, PNV, EH Bildu y los partidos minoritarios para sacarlo adelante.

El número tres del PP denunció que no hayan optado por la "protección y la ayuda del transporte en carretera", aunque el texto del decreto, publicado en el Boletín Oficial del Estado desde el 2 de agosto, incluye la prórroga de ayudas directas de 450 millones de euros para taxis, VTC, camiones, furgonetas y ambulancias, aprobadas en marzo. Bendodo también recordó que su partido quiere alargar la vida de las centrales nucleares, aunque esta medida no tendría ningún impacto a corto plazo: Vandellòs, Ascó, Cofrentes, Trillo y Almaraz están funcionando y cerrarán, pero entre 2028 y 2035.

Aumentar la producción de energía nuclear, una de las principales del plan de Feijóo, no serviría para cumplir con el compromiso que todos los países de la Unión Europea han adquirido para reducir el consumo energético de manera inmediata ante el temor de que Vladimir Putin corte el gas a la Unión Europea este otoño. Tras la presión del Ejecutivo, España deberá disminuir el consumo de gas entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023 en un 7%. La mayoría, en cambio, lo deberán hacer en un 15%, ya que tienen una dependencia mayor de Rusia.

El decreto ley que se vota el jueves también incluye becas y ayudas al estudio y al transporte de Cercanías y media distancia. En el PP no preocupa que acaben votando en contra también de esas subvenciones. "Hacen leyes ómnibus porque improvisan todo el tiempo y mezclan cosas, para presionarte, pero no lo van a lograr. Las tendrían que haber pactado con las comunidades y con nosotros y no lo han hecho", señalaron fuentes de la dirección.

La independencia de Ayuso

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional por lo que considera invasión de competencias, ya que las encargadas de vigilar el cumplimiento de las temperaturas de los establecimientos y del apagado de luces de los escaparates son las autonomías. El PP nacional, en cambio, no lo hará. Según fuentes del equipo de Feijóo, el líder del partido "tiene mucho respeto" por la independencia de los presidentes autonómicos y señalaron que él mismo recurrió contra decretos del expresidente Mariano Rajoy (PP). Feijóo lo hizo como líder de la Xunta cuando el Ejecutivo central suspendió las primas a las renovables.

