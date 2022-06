Feijóo hurga en la herida del Gobierno con la OTAN ante sus socios europeos

El líder del PP aprovechó su primera intervención internacional para hablar de las fricciones de PSOE y UP sobre la Alianza Atlántica y la "consecuente desconfianza de nuestros socios" en Europa

Criticó la "opacidad y baja ejecución de los fondos europeos", el "alto endeudamiento en España" e hizo hincapié en una inflación "que supera la media europea"

Feijóo se dirige al plenario del PPE en Rotterdam. / DAVID MUDARRA.

Alberto Núñez Feijóo se estrenó ante el plenario del congreso del PP europeo este miércoles con fuertes críticas al Gobierno por la división que mantienen los socios en la permanencia de la OTAN y la propia cumbre que acogerá Madrid a finales del mes de junio de la Alianza Atlántica. En estas semanas el tono entre PSOE y Unidas Podemos ha continuado subiendo por la adjudicación del contrato que organizará el cónclave y después de que Yolanda Díaz no confirmara si asistirá o no. No estuvo el lunes en el acto del Teatro Real que conmemoraba los 40 años de la entrada de España a la Alianza por cuestiones “médicas”.

En todo caso, el líder del PP es consciente de la imagen que el Ejecutivo proyecta en el exterior por culpa de este asunto. Lo comentó con varios líderes de primer nivel en las reuniones bilaterales que mantuvo ayer en Rotterdam y hoy lo expresó con total contundencia en su primera intervención exterior. “Comparto la desazón por la posición ante la OTAN de una parte del Ejecutivo español y la consecuente desconfianza de nuestros socios internacionales”.

Justo a continuación volvió a pedir “confianza” a todos los países europeos, poniendo el acento en que España “es un país de 48 millones de españoles, de europeos, que merecen la confianza y el apoyo de las instituciones comunitarias” y que no representan “la posición euroescéptica ni la de la parte del Gobierno que duda de la Alianza Atlántica”. Precisamente, el líder del PP tiene intención de hacer llegar al Ejecutivo en los próximos días una propuesta concreta sobre la OTAN y la posición que España debe defender en la propia cumbre. Con ello pretende evidenciar todavía más los desencuentros entre PSOE y Unidas Podemos.

"COMPRENDO LOS RECELOS EXTERIORES"

Feijóo aseguró ante los miembros de la familia conservadora que en los encuentros bilaterales del día anterior muchos líderes “han preguntado por cuestiones económicas, sociales, institucionales y territoriales”. Aseguró comprender “los recelos” que algunos dirigentes le mostraron por “la opacidad y la baja ejecución de los fondos europeos”, los síntomas “de debilidad interna y externa de nuestro país”, “el elevadísimo endeudamiento de la economía española” y “la inquietud que genera una inflación por encima de la media de la UE”.

El presidente del PP esbozó una a una las debilidades económicas y estructurales de España haciendo partícipes a todos los socios europeos conservadores de sus críticas y reproches hacia el Gobierno de Pedro Sánchez. Y aseguró que estará pendiente de dar cumplimiento de las reformas anunciadas en Bruselas (y a las que están condicionadas el desembolso de los fondos), especialmente la de las pensiones. El Ejecutivo aprobó una reforma que vincula su subida al IPC, en un momento en que el alza de los precios registra un máximo histórico.

En clave ya electoral, Feijóo aseguró que su partido simboliza “la estabilidad del Estado constitucional que el Gobierno actual no puede garantizar” y “la esperanza” de muchos ciudadanos “que no quieren un país sin rumbo”. Prometió una formación “preparada para gobernar” y garantizó que sus ideales y valores son “los mismos que los de los populares europeos” sin abordar la política de pactos ni mencionar la primera alianza gubernamental en una comunidad autónoma, Castilla y León, con Vox.

“Queremos ideas, no dogmas. Queremos unir y no desunir. Entendemos la acción política como un ejercicio permanente de responsabilidad, no como una frivolidad. Tenemos las puertas abiertas, sin exclusiones, donde caben todos los ciudadanos que ante la situación que vive España y que han dicho basta. No sólo rechazamos lo que está pasando, sino que proponemos un nuevo camino”, aseguró Feijóo en el plenario de Rotterdam.

