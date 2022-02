Casado: "No permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado por mi Consejo de Ministros"

El líder del PP niega que la información sobre Ayuso viniera de Moncloa, pero apunta a una "entidad pública"

Pablo Casado, PP, a la salida de la cadena Cope. / José Luis Roca

Pablo Casado ha roto su silencio sobre el supuesto espionaje del PP a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Lo ha hecho en una entrevista en la Cadena Cope, en la que ha negado tajantemente que la información sobre Tomás Díaz Ayuso viniera de Moncloa, no obstante, apunta a una empresa pública. “Llegó una información con datos fiscales y bancarios, imagino que de entidades públicas. En estos casos de posible irregularidad, preguntamos a los afectados. Si hay alguna prueba convincente lo remitimos a Fiscalía y se inicia un procedimiento”, ha afirmado el líder popular.

En plena batalla campal en el Partido Popular el líder nacional ha respondido de forma contundente pero con aparente tranquilidad. "Quien hizo público todo esto fue la Comunidad de Madrid. En el momento que no me da explicaciones y que reconoce que ha habido un contrato con un familiar, es muy fácil demostrar cuál ha sido ese beneficio". Así, no ha dudado en ser tajante al señalar que "no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado por mi Consejo de Ministros".

Casado considera que información de una comisión de tales cantidades es suficientemente relevante como para que alguien pueda pensar que ha habido tráfico de influencias y ha ido más allá alegando que el presunto espionaje de Génova no es más que un "montaje" para tapar las sospechas sobre Díaz Ayuso por el contrato a su hermano. "No es verdad que Moncloa filtrara esa información", ha continuado, para añadir que después de hablar sobre el tema de la contratación a su hermano "la única respuesta que hay por el entorno de Ayuso es que se anticipe un Congreso. Yo nunca he dicho que no se vaya a celebrar y que ella no se presente". De hecho, éste finalmente será aplazado hasta que se resuelva esta crisis.

El contrato por el que medió el hermano de Ayuso se firmó en plena pandemia del coronavirus para adquirir mascarillas FFP2 y FFP3 por parte de la Comunidad. “La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000€ de beneficio por vender mascarillas”.

DOLIDO POR LOS ATAQUES DE AYUSO

"Lo que ocurrió ayer es algo que no merezco", ha lamentado después de la jornada de este jueves, en la que la guerra Casado-Ayuso se recrudeció hasta límites insospechados. Con las acusaciones de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sobre la mesa, el líder popular ha asegurado que "jamás he dicho a Isabel que no contara con ella para la presidencia del PP de Madrid".

"Estoy pidiendo explicaciones por una cuestión que no he aflorado porque no tengo pruebas y deseo fehacientemente que no sea así". "No entendemos por qué ayer se sale a decir que hemos sido crueles", ha aseverado.

Noticias relacionadas