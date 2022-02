Ayuso cifra en más de 55.000 € lo que cobró su hermano y defiende que fue una gestión comercial legal

1 Se lee en minutos A.A.G.



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho públicas las explicaciones que le venía demandando la dirección nacional del PP desde hace cinco meses, según la versión del secretario general del partido, Teodoro García Egea. Frente a las informaciones que apuntan a que el hermano de la presidenta pudo cobrar una comisión de unos 280.000 € por el contrato con una empresa que comercializó con mascarillas en abril de 2020, la época más dura de la pandemia, Ayuso ha negado que fuera una comisión y que fuera esa cuantía. Fue una contraprestación por su mediación comercial y recibió por ello más de 55.000 euros, incluido el IVA.

La presidenta ha emitido un comunicado con membrete de la Comunidad de Madrid que empieza así: "Siempre me he negado a dar explicaciones sobre la actividad laboral de mi hermano porque nunca he interferido en ella. Quizá haya sido un error. Pero me parece denigrante tener que aclarar las relaciones comerciales de mi hermano con una empresa por sospechas basadas en informaciones que nadie explica de dónde han salido".

Añade que como su "honorabilidad" está en "tela de juicio", así como la del Gobierno que preside, "por la dirección nacional" del PP, hace constar que se ha visto obligada a dar la información requerida.

Noticias relacionadas