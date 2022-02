Sergio Sayas confirma que no dejará su escaño pese a la petición de UPN por romper la disciplina de voto

"Los diputados no somos cojines", ha sentenciado el diputado visiblemente afectado por lo sucedido este jueves

Sergio Sayas, diputado de UPN, en el Congreso / EFE

El Grupo parlamentario de Unión del Pueblo Navarro pasa por momentos muy complicados después de que sus dos diputados decidieran este jueves romper la disciplina de voto marcada por el partido y votara en contra de la reforma laboral, lo que suponía, si no llega a ser por el error de un diputado del PP, que esta no iba a salir adelante. La dirección de UPN decidió exigir tanto a Sergio Sayas como a Carlos García Adanero que entregaran sus actas de diputados por desobedecer, pero la intención de éstos es mantenerse en su escaño. Al menos así lo ha manifestado Sayas, al ser preguntado directamente en una entrevista en TVE, en la que ha retado al presidente del partido, Javier Esparza, a preguntar a sus votantes qué piensan al respecto.

"Los diputados no somos cojines", ha sentenciado el diputado visiblemente afectado por lo sucedido este jueves. Adanero y él decidieron su voto la tarde del miércoles, 24 horas antes de la votación, y lo ocultaron para evitar las presiones. El voto afirmativo lo pactó directamente desde Pamplona el presidente de la formación con Moncloa, y detrás de este había varios acuerdos de los que no fueron informados los diputados del Congreso. "Nos dijeron que había acuerdos, pero no en qué consistían. Si era la no reprobación del alcalde de Pamplona, no es suficiente", ha insistido Sayas.

La reprobación finalmente ha salido adelante con el apoyo del PSOE y Bildu como castigo a la deslealtad de los navarros. Sayas, sin embargo, ha vuelto a defender su voto, al igual que hizo tras el pleno, alegando que tanto su compañero como él votaron "cumpliendo estrictamente" los estatutos del partido y que, por tanto, no temen sanciones por parte del partido. "No hemos incumplido el mandato del Comité Ejecutivo", ha dejado claro.

Los diputados navarros no informaron de sus intenciones al presidente de UPN, pero tampoco al PP, con quien mantienen una coalición en Navarra junto a Ciudadanos. "Al menos yo no se lo dije", ha señalado.

