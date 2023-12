25N: ‘#NoSeasCómplice’

La Corporación de Cibeles se une contra la violencia machista / Europa Press

Otro 25N salimos a las calles y condenamos que no sólo siguen matándonos, sino que es este un año especialmente duro. Y es que de momento ya van 52 mujeres asesinadas --después de unas cifras de asesinatos machistas en verano (julio y agosto) de los más altos, septiembre no se quedaba atrás (el segundo peor de la historia desde que hay estadísticas)--, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (Ministerio de Igualdad), que comprenden hasta el 8 de noviembre del presente año. Y aún no ha acabado. ¿A cuántas más de nosotras mataréis simplemente por ser mujeres antes del 31 de diciembre?

‘#NiUnaMás’, ‘#SomosElGritoDeLasQueYaNoEstán’, solemos corear en las manifestaciones, pero cada vez se me quedan más cortas las palabras. Este año la Red de Bibliotecas de Córdoba, consciente de su papel de agente de sensibilización y en coordinación con las Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba, revindicaba el lema ‘No seas cómplice’. Ha puesto en marcha un completo programa de actividades, sin olvidar a ninguno de sus públicos, y ha elaborado una completa selección bibliográfica ‘La violencia de género en la literatura’ sobre esta temática para concienciar desde pequeños a través de la lectura.

A ésta añadiría el recién publicado ‘En tren. Autobiografía de la vergüenza’ (Godall Edicions, 2023) de Erin Williams, una especie de ‘memoir’ gráfico que recoge la historia de todas aquellas que hemos sido víctimas de este tipo de violencia y que, ante esta situación de impotencia e inseguridad, nos hemos preguntado si teníamos que ser invisibles para no ser un mero objeto a ojos de los hombres. La autora señala el valor curativo del libro a largo plazo, pese a lo doloroso de su escritura, especialmente cuando las lectoras señalan que éste les ha ayudado a procesar su relación con su cuerpo. Además, hace hincapié en lo poderoso que es mostrar cómo es posible superar el trauma y seguir adelante.

En este sentido, en la lectura encontramos una oportunidad educativa desde edades muy tempranas para sensibilizar y trabajar para erradicar esta forma de terrorismo de Estado que no cesa que es la violencia machista y que muchas criaturas presencian en sus casas casi sin darse cuenta en microdosis. Hay que luchar para que no normalicen este tipo de conductas, algo extensible a toda la ciudadanía, de ahí el lema de la campaña. Ésta ha sido respaldada por distintas personalidades del mundo de la cultura a través de sus redes sociales este mes. Este 25N y cada día del año, ‘No seas cómplice’.