Los carteles de los candidatos de Barcelona, a análisis

Carteles electorales de los candidatos a la alcaldía de Barcelona.

Aquí va un breve análisis visual sobre los carteles de los alcaldables de BCN (los disponibles cuando escribí este artículo). Adertencia: si desean que no les quite las pocas ganas que les quedan de votar, no sigan leyendo.

ERC

El fondo (la ciudad) aparece borroso para que sea el candidato republicano el único protagonista (yo por encima). Ataviado con americana y corbata, Maragall se cruza de brazos. Ese gesto tan tajante (y de inacción) tiene algo de resignación (cosa que en el cartel se nos dice que ERC combate): "ni divisió ni resignació". Si el equipo de campaña de los republicanos supieran de programación neurolingüística aplicada a comunicación política; evitarían los “ni, ni”. El eslogan "l'alcalde de tothom" y el resto de texto en amarillo, color todavía asociado a la libertad de los presos y el independentismo. Ya que su compromiso con el separatismo ha quedado en stand by desde que gobiernan la Generalitat, es inteligente mantenerlo en el cartel. Oye, si cuela...

COMUNS

El lema es "Barcelona obre camí”… No sé por qué ponen Barcelona si es Colau la que destaca y se abre entre gente difusa vagando a su alrededor. Bueno, sí lo sé. Porque la alcaldesa, su partido o los responsables de la campaña consideran que Colau es Barcelona, y punto. No me llames Bcn, llámame Ada hubiera sido más propio para lo que representa el cartel. La sencilla camisa blanca le aporta luz y la presenta como alguien humilde, transparente e inocente (pero el look no es intencionado porque Ada Colau jamás ha empleado la ropa para transmitir mensajes... ¡JA!). La sonrisa, aunque un poco de Jocker por las comisuras (forzada), también le confiere calidez (proximidad). Muy bien los filtros y los retoques; ni una arruga, tú...

PSC

No aparecen las manos y así se ahorran un problema. Collboni sonríe natural (no sólo con la boca, también con los ojos) o lo parece. Americana azul marino, camisa blanca y un fondo gris que con las canas y la tez todavía blanca apaga la propuesta de los socialistas. Resuelven la tristeza dedicando la mitad del cartel al color corporativo con un corazón que le da un chute de energía. "De nou Barcelona", reza el cartel. Pues sí, ¿cuántos siglos hace que este hombre se presenta a las municipales?

CS

Comparar el cartel de Albert Rivera en 2006 donde aparecía desnudo completamente con esto de Anna Grau tiene tela… La de Cs posa sin ropa de canalillo para arriba; ¿pero quién nos dice que no lleva un palabra de honor? Libérate (desnúdate), sí, pero poquito. Sólo para que lo parezca. En fin, neoliberales…

VALENTS

El lema a lo Trump “Barcelona, grande otra vez” no les debía parecer lo suficientemente claro y han querido destacar “grande”. Como Cs, en el cartel aparece la senyera, la rojigualda y la europea (no vaya a ser que alguien no tenga claro dónde anda). El azul marino corporativo que invade el fondo ya es suficientemente duro para sumar una chupa de cuero. Menos mal que Parera sonríe…

JUNTS

Vamos a fotografiar a este "anciano" en camisa para rejuvenecerlo y hacerlo más cercano... En el caso que el público objetivo fueran chavales de 18 años (cosa que dudo), si apostaran por el valor que visualmente lo hace diferente y único -un hombre clásico que viste en una de las mejores tiendas de Barcelona y se nota- tendrían más posibilidades de seducir a otros públicos. Quede como ejemplo Tierno Galván. Además, el intento de rejuvenecer al candidato con su atavío se pierde cuando lo muestras en un cartel hablando solo. De los cuatro carteles (y gestos) el más inquietante es donde se frota las manos (manos a la obra pero con intereses oscuros) con el lema "fem-ho per Barcelona". Miedito...

CUP

Siguiendo su máxima de que nunca haya un líder de cartel (ni de partido ni de nada), otra vez desaprovechan la cuqui imagen de algunos candidatos con los que cuentan. Basha Changue aparece acompañada de otras dos personas y todos cumplen con los ridículos estereotipos estilísticos de una parte de la izquierda: todos con jeans (la prenda de ropa que más contamina) y camiseta. Changue, en el medio (líder), reposa su mano izquierda en el bolsillo del jean (pose de sheriff, de alfa), seguramente porque no sabía qué hacer con las manos y nadie le dijo que precisamente “eso no”. Los pendientes de África son bonitos, pero no nuevos. Si esta es la alternativa…