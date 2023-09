Así será el curso de tenencia responsable que tendrán que hacer los dueños de mascotas / Pexels

Desde el pasado 1 de enero, las mascotas han pasado a formar parte de la familia y son consideradas por ley como un miembro más. A partir de ahora, los animales ya están protegidos para que no puedan sufrir maltrato y las personas que quieran tener uno, sean responsables y tengan que responder por ellos. Alrededor de las mascotas hay muchas preguntas y respuestas, desde las vacunas, a los cuidados o cómo hacer para que sean felices.

En concreto, en España, los perros y gatos son los animales más comunes que comparten hogar con nosotros. La entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal exigirá hacer un examen antes de tener una mascota que consistirá en test para demostrar que estás capacitado para ello.

Qué es el curso para la tenencia responsable de mascotas

Básicamente, este curso establece un "marco de civismo" con el objetivo de evitar ciertas conductas que perjudican la convivencia social, como el no recoger los excrementos de los animales en las calles. Se establece que el curso será gratuito, online, sencillo y obligatorio para los propietarios de perros, como explicó el director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres: "Estamos hablando de una pequeña formación que no solo implica a los propietarios de animales. Es una formación muy similar a la que puede ser el curso de manipulador de alimentos, un cursillo gratis que se hace online y que no supone el mayor de los problemas a la hora de superarlo".

También busca concienciar a los responsables de las mascotas de aquello que no pueden hacer. Un ejemplo es el dejar solos a sus animales durante un plazo determinado, la normativa establece tres días para cualquier animal de compañía, pero en perros el máximo permitido sería de 24 horas.

La formación, pretende "facilitar una correcta tenencia responsable del animal, muchas veces condicionada por la ausencia de conocimientos en el manejo, cuidado y tenencia de animales", en especial entre las personas que vaya a adoptar por primera vez, o tengan poca experiencia al respecto.

Quién tiene que hacerlo

Además, tanto el dueño como la mascota deberán superar después un "test para valorar su aptitud para desenvolverse en el ámbito social", según el proyecto de ley al que ha tenido acceso este diario. Falta por ver si este examen deberán superarlo todos los perros y cuál será el contenido y la forma del mismo. Por último, será obligatorio contratar un seguro de responsabilidad que cubra a las personas responsables del animal.