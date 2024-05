Drake vs. Kendrick Lamar, cronología de la nueva guerra civil del rap americano: "Alguien va a sangrar en tu familia"

La relación entre Kendrick Lamar y Drake siempre ha estado en el punto de mira, pues a lo largo de los años, los dos raperos se han visto envueltos en infinitas polémicas, batallas y un arsenal de indirectas escondidas en sus canciones. No siempre fue así, ya que los dos artistas sacaron música de forma conjunta en el pasado (Poetic justice), además de participar en la creación de otras canciones.

Sin embargo, el tiempo ha hecho que Lamar y Drake se conviertan en los rivales más famosos del rap americano, pues en los últimos meses su batalla personal ha adquirido forma de canciones y ambos raperos no paran de lanzarse indirectas a través de su trabajo. La gota que colmó el vaso en esta nueva era de su enfrentamiento fue el lanzamiento de 'First person shooter', un tema que el canadiense lanzó junto a J. Cole en el que ambos se coronaban como los más grandes del rap.

Una "guerra civil" según 'Billboard'

Algo que hizo estallar de nuevo a Kendrick Lamar, quien en su sencillo Like that junto a los artistas Future y Metro Boomin contradecía a su rival dejando claro que él es el más grande. Otros dos temas que Drake lanzó después (Push Ups y Taylor Made Freestyle), llegaron cargados de dardos para el de California, como ataques a su altura o referencias a sus colaboraciones con Taylor Swift y Maroon 5, dando a entender que sin esos 'features' no sería nadie, algo que no debió de sentar demasiado bien a Kendrick.

El siguiente golpe de esta "guerra civil", como la calificó la revista Billboard, lo asestó Lamar con el lanzamiento de Euphoria, una canción en la que no deja lugar a la duda y arremete como nunca contra Drake durante más de 6 minutos. En ella, el productor cuestiona sus méritos, critica que el canadiense use la N word, sus gustos a la hora de vestir, y un largo etcétera de indirectas de lo más directas al exnovio de Rihanna.

Con el título Euphoria hace referencia a la serie homónima de televisión de HBO protagonizada por Zendaya, de la que Drake es productor, y en ella asegura que no es un "artista de rap", sino un "artista de la estafa" y lo llama un “patético maestro manipulador” y un “mentiroso habitual”. “Déjame decirte que soy tu mayor hater (odiador). Odio tu forma de andar, tu forma de hablar, odio tu forma de vestir, odio tu forma de disimular”, rapea Lamar.

La canción, con un inicio más suave, termina con los ataques más directos y amenazas no muy veladas. "¿Hablas de mi y mi familia? Alguien va a sangrar en tu familia", asegura Kendrick, "si tu lo llevas ahí, yo lo llevaré más lejos. Psst, no es algo que quieras hacer".

Antes incluso de que Drake pudiese responder a Euphoria, que rápidamente entró en las listas de éxitos y registró millones de visitas en Youtube en su primer día, Kendrick lanzó en su Instagram una nueva canción 6:16 in LA. La canción, cuyo nombre hace referencia a los temas del canadiense con títulos similares y al Día del Padre en Canadá o la fecha de la muerte de Tupac, incluye ataques a Drake y a su séquito, OVO, acusándoles de ser "matones falsos" y dando a entender que algunos de estos amigos le habrían traicionado. “Debes de ser una persona terrible, todos dentro de tu equipo están susurrando que te lo mereces”, rapea Kendrick.

Horas después, Drake respondió. En Family Matters, que al contrario de los demás tiene un videoclip, acusa al artista de Compton de ser un “activista” de pega al colaborar con artistas blancos para darse a conocer, ataca a su pareja insinuando que no es feliz y deja caer que uno de los hijos de Kendrick no sería suyo. “Cuando le pones las manos encima a tu chica, ¿es defensa propia porque es más grande que tú?”, menciona Drake, que cuenta que su rival contrató a una empresa de relaciones públicas para tapar un caso de violencia doméstica.

Pero Kendrick tenía la respuesta preparada. Apenas 30 minutos después de la publicación de Familiy Matters, lanzó meet the grahams (Conoce a los Grahams, la familia de Drake). Escrita en forma de una carta a los padres (Sandra y Dennis) y a los hijos del artista canadiense (Adonis y una supuesta hija no reconocida), Kendrick acusa a Drake de ser un padre incompetente, tener abusadores sexuales en nómina en su grupo OVO y consumir habitualmente drogas y prostitución. Incluso le compara con Harvey Weinstein, rapeando que ambos “deberían pudrirse en una celda el resto de su vida”. Es, de momento, el último capítulo de un beef que ya ha pasado del rap a lo personal. O, como avisó, Kendrick “si tú lo llevas ahí, yo lo llevaré más lejos”.