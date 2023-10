Así es la reacción de un perro cuando está con una persona que no es de fiar

Dos mujeres paseando a un perro en Oleiros (A Coruña). / Víctor Echave

Siempre se ha dado por hecho que los perros son capaces de oler el miedo. También se ha especulado con que pueden llegar a saber si una persona está triste o contenta, o si son apreciados o no. Y ahora se ha descubierto que también pueden detectar si una persona es buena o mala.

La metodología de la investigación es sencilla y se estructura en dos fases. Durante la primera, una persona con su fiel mascota a un lado tenía ante si el reto de abrir un frasco. Detrás, dos investigadores debían jugar dos roles opuestos: uno debía ayudarle a abrir el tarro, y el otro debía permanecer impasible ante las demandas de ayuda del dueño del can. Luego, ambos investigadores debían plantarse delante del perro con una galleta y esperar a ver por cuál de los dos se decantaba el perro.

Ayuda a su amo o no

Si bien en esta primera fase el estudio no consiguió conclusiones en firme, sí lo hizo en una segunda fase. En esta ocasión, el papel de los investigadores era distinto. Por un lado, uno de ellos se abstenía de hacer nada (ayudar o entorpecer, se quedaba impasible a las demandas de ayuda del dueño del perro), mientras que el otro, se negaba a ayudar directamente.

Es ante esta negación de ayudar a su amo cuando los perros lo tuvieron claro: no quisieron saber nada de aquel que había dejado tirado y se decantaban claramente por el otro. Puede que los científicos aún no sean capaces de determinar si los perros entienden el concepto del bien, pero sí se inclinan por determinar que los canes saben distinguir a alguien que no les conviene.

Saben cuando alguien se comporta mal con sus dueños

Un estudio realizado por parte del Departamento de Psicología de la Universidad de Kyoto, ha dado la respuesta a que los perros no solo son perspicaces a la hora de detectar cuando se les engaña, sino que además han demostrado ser capaces de entender cuando alguien es desagradable con su familia humana (dueños).

En dicho experimento, participaron diversos perros acompañados por sus dueños y varios voluntarios a los que no conocían. A algunos de estos voluntarios se les pidió que se comportaran de forma amable con el dueño de los perros en presencia del can, mientras que a otros se les pidió que se comportasen de forma desagradable con el dueño, gritándole y haciendo gestos agresivos. A continuación, los voluntarios ofrecieron comida a los perros: los que se habían comportado de forma amable con los dueños vieron que los canes aceptaban su comida y eran cariñosos con ellos, mientras que los que habían sido desagradables se encontraron con una actitud de rechazo o de hostilidad por parte del animal.

Todos estos estudios de psicología canina demuestran una cosa: los perros saben "calar" a las personas malas y embusteras. Y también que no olvidan fácilmente un engaño o un desaire hacia ellos o hacia sus compañeros.

Saben cuando alguien les engaña

Diversos estudios realizados entre perros y personas han detectado que los perros reconocen saber cuando han sido engañados y, por tanto, hacen una distinción en la forma de comportarse con ellos, diferenciando las actitudes que han tenido con ellos.

En uno de estos experimentos, una persona señalaba a los perros participantes un recipiente de comida, mientras que otra persona les indicaba un recipiente que estaba vacío, pero solo lo descubrían al examinarlo.

Nuevamente, se repetía el experimento con un resultado bastante interesante: los perros recordaban qué humanos les habían engañado y les ignoraban, mostrando enfado o indiferencia. En cambio, eran cariñosos con las personas que les habían dicho la verdad.