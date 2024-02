Ni se te ocurra hacerlo: el motivo por el que no debes tirar los tapones de corcho

Los tapones de corcho sirven para remediar varios males. El primero de todos es el obvio, cubrir la boquilla de una botella de vino para que no se escape su aroma ni penetren otros olores, que no se derrame el líquido y que no caigan dentro motas de polvo ni gérmenes. Pero una vez que hayas terminado la bebida, estos pequeños elementos pueden ser reutilizados en otros lugares de la casa. Están compuestos de un material totalmente reciclable y de procedencia natural: la corteza de alcornoque.

Por ejemplo, un consejo que hemos compartido en otros artículos es el truco del corcho en la nevera y en el congelador. Simple y efectivo. Otra opción es emplear los tapones troceados para encender un fuego en una barbacoa o en una estufa de leña. Además, hay quien utiliza el corcho, un material flexible y de un color suave, para conformar elementos de decoración para el salón o la habitación. Se pueden aprovechar antiguos tablones de notas, recortando formas en ellos, o utilizar los propios tapones de botellas de vino o de frascos para crear todo tipo de piezas. Pero en esta ocasión nos hemos centrado en una sugerencia para proteger los espacios verdes de tu casa.

¿Para qué sirve poner un corcho en una maceta?

Sea en macetas de interior o de exterior, resulta fundamental velar por la salud de tus plantas. Estas no solo embellecen cualquier espacio, sino que además, algunas contribuyen a la absorción de humedad en habitaciones. Y resulta que el corcho tiene precisamente esta misma propiedad: repeler el agua y los hongos.

Por ello, es una gran idea aprovechar los tapones de la siguiente manera: tritura el corcho y esparce los pequeños trocitos por la tierra de tus plantas. Esta práctica se conoce como mulching en el sector de la agricultura y supone que este mantillo -en este caso, de corcho- servirá como abono natural, protegerá las raíces para que no se pudran, impedirá el crecimiento de las malas hierbas y, sobre todo, evitará la aparición de moho.

Este truco no solo sirve para macetas de interior, sino también para terrenos un poco más amplios, por ejemplo, los tiestos situados en un patio. Además, un jardín bien atendido y ordenado será un espacio agradable, donde recibir a amigos y familiares, pasar las tardes de lectura o las noches de verano. Así que empléate a fondo para mantener en buen estado los espacios verdes en tu hogar con pequeños cuidados como cortar hojas secas o partes dañadas, regar con la regularidad que requiera cada tipo de planta o suministrarles nutrientes suficientes.