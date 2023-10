Vinagre para limpieza: estos son los sitios donde no debes utilizarlo

El vinagre es uno de los remedios caseros más utilizados en la limpieza, pero ojo, no es conveniente utilizarlos en todas las habitaciones / Freepik

2 Se lee en minutos D. M.



La limpieza en el hogar, es uno de los espacios en los que más utilidad tienen los remedios caseros. Con unos pequeños trucos, la higiene del lugar en el que más tiempo pasamos y más cómodos queremos estar, es algo más eficiente. Cada vez son más los productos de los que disponemos en el supermercado para dejar el hogar brillando al instante, pero aunque muchos están muy extendidos y cada vez son más conocidos, es importante tener precaución con alguno de ellos, ya que pueden estropear algunas de nuestras habitaciones. Prácticamente cada día debemos dedicar un periodo de tiempo a limpiar cosas como el baño o la cocina, varias de las estancias que más se usan en el día a día.

Productos de limpieza del hogar

Noticias relacionadas

Los supemercados disponen de miles de productos de limpieza de diferentes tipos y formas para que el cliente tenga una gran variedad de opciones donde elegir. A día de hoy, puedes limpiar cualquier cosa adquiriendo un solo producto de limpieza, pero debemos tener cuidado con alguno de ellos. Uno de los productos estrella para limpiar los rincones de nuestra casa es el vinagre de limpieza. Limpiar la cocina, baños, las persianas, nuestra terraza, son algunos de los sitios donde podemos usar el vinagre. Sin embargo, no podemos emplearlo en cualquier sitio, lo estropeará.

No uses el vinagre de limpieza en estos sitios

Suelo de parquet: el suelo de madera, es uno de los más sensibles para limpiar. Debemos tener especial cuidado con cualquiera de los productos que utilicemos para limpiarlo. El vinagre puede provocar que le salgan manchas de madera e incluso que pierda el color natural de la madera, perdiendo así su brillo característico. Electrodomésticos: el ácido del vinagre puede dañar las gomas que tengan los electrodomésticos en su interior, podría carcomerlos y provocar fugas en electrodomésticos como la nevera o el congelador. Pantalla de TV: el vinagre no se debe usar en ningún tipo de pantalla, ya que provocaría dañar las propiedades antideslumbrantes con las que cuentan las pantallas, lo que acabaría con el buen funcionamiento del dispositivo.

Por ello, este producto ayuda a eliminar manchas y bacterias, pero no de cualquier zona. Es un producto 'no tóxico' estrella para limpiar las casas, pero teniendo en cuenta que este no vale para todo. Existen cientos de productos que podrás usar como sustitutivo del vinagre de limpieza.