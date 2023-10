Apunta estos trucos con harina para limpiar tu casa: la dejarás como nueva

Tarro de harina / Tarro de harina - Pixabay

¿Sabías que la harina te puede ayudar a eliminar la suciedad que tienes en casa? En efecto, este ingrediente que utilizas a diario en la cocina tiene propiedades muy interesantes que puedes utilizar en caso de necesitar ayuda con la limpieza de casa. Para ello, te vamos a dar algunos trucos y consejos, porque al igual que el bicarbonato y el vinagre se han convertido en tus máximos aliados, la harina ocupará un espacio muy importante en tu rutina de limpieza.

5 formas de utilizar la harina para limpiar en casa

Limpiar objetos de plata: Mezcla harina con agua hasta formar una pasta espesa. Aplica esta pasta sobre los objetos de plata y frótalos suavemente con un paño suave. Enjuaga y seca para obtener un brillo reluciente. Absorber manchas de grasa: Si tienes una mancha de grasa fresca en la ropa o en una alfombra, cúbrela generosamente con harina y déjala reposar durante unos minutos. La harina absorberá la grasa. Luego, cepilla o aspira la harina y lava la prenda o limpia la alfombra según las instrucciones habituales. Limpiar superficies de madera: Para eliminar manchas o marcas de agua en muebles de madera, mezcla harina con un poco de vinagre blanco hasta obtener una pasta. Aplica la pasta sobre la mancha, déjala actuar durante unos minutos y luego límpiala con un paño suave. Limpiar utensilios de cocina de hierro fundido: Si tienes utensilios de cocina de hierro fundido, como sartenes o planchas, puedes usar harina para limpiarlos. Espolvorea harina sobre la superficie y utiliza un paño o papel absorbente para frotarla. La harina ayudará a eliminar los residuos y a mantener la superficie de hierro en buen estado.

Recuerda hacer antes una pequeña prueba en la superficie de estos objetos para no dañarlos. Aunque la harina no es un producto abrasivo, puede que no surta el efecto deseado.