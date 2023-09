Estos son los mejores consejos para limpiar las prendas en seco

Conviene limpiar en seco muchas prendas delicadas, como chaquetas y pantalones de traje / Pexels

Hay muchas prendas de ropa o telas que revisten nuestro hogar que van acumulando suciedad. Sin embargo, a veces dudamos acerca de cuál es la forma más adecuada de limpiarlos. Es el caso de trajes, alfombras, mantas, cortinas e incluso colchones. También, de piezas confeccionadas con cuero, seda, lino, gamuza, nailon, piel, lana o que incluyan plumas o pelo. Por su extenso tamaño o por el tipo de tela no es posible meterlas en la lavadora. Sin embargo, para que nuestra ropa dure más tiempo es importante tener un especial cuidado cuando queramos lavarla.

Cómo se limpian en seco las prendas en las tintorerías

Algunas piezas muy delicadas no se pueden sumergir en agua, porque perderían su forma, encogen, pierden color o, en general, se deterioran. En establecimientos profesionales como tintorerías y lavanderías normalmente se emplean disolventes no inflamables que actúan sin dañar la tela como el 'percloruro de etileno', hidrocarburos o fluidos siliconados. En ocasiones se usan detergentes o suavizantes especiales. También utilizan resinas, protectores de cuero, cloro, desengrasantes u otras sustancias químicas. Estos especialistas siempre están muy pendientes a las indicaciones de los fabricantes y a las etiquetas de las prendas, para emplear los elementos adecuados y en el momento oportuno. Se recomienda llevar las prendas compuestas por nailon o piel a la tintorería y no intentar manipularlas por nuestra cuenta.

Cómo limpiar en seco en casa

Si tenemos más seguridad con nuestra prenda y nos atrevemos a realizar una limpieza en casa, hay consejos específicos que puedes consultar en función de si es una alfombra, una cortina, un traje, etc. Pero, en general, debes fijarte en los símbolos de la etiqueta, que te proporcionarán muchas pistas sobre cómo trabajar con la tela. El icono de lavado en seco es un círculo con una letra en su interior que indica para qué tipo de disolventes está preparada. Una línea horizontal debajo indica mayor delicadeza, más aún si hay varias. Si hay un círculo vacío, sus creadores están advirtiendo de que requiere un tratamiento en la tintorería y no tendrás más remedio que llevarla.

Para realizar la tarea, podemos adquirir un juego de productos de lavado en seco que incluyen productos que eliminarán la grasa, las manchas, el polvo, las marcas de humedad o los gérmenes. También se venden bolsas especiales para introducir estas prendas en la secadora. Ante determinadas manchas se puede actuar con aerosoles. Además, algunas lavadoras cuentan con programas especiales de lavado en seco. Algunas prendas de lana o seda sí pueden mojarse con agua, por lo que en ese caso se recomienda lavarlas a mano.

Por último, para secar telas delicadas normalmente debemos evitar que reciban directamente los rayos de sol, por lo que podemos escoger un lugar bien ventilado. Asimismo, en este paso hay que tener precaución con la colocación de la prenda durante el secado, para que no adopte formas extrañas, ni se arrugue. Tampoco conviene estirar en exceso el tejido.

Hay que tener en cuenta que no siempre será posible tratar un tejido en casa sin estropearlo y si queremos que se limpie completamente.