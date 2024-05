Adiós a la larga cola de espera en atracciones: el mejor parque temático de España incorpora un nuevo sistema

Que PortAventura se considera uno de los mejores parques temáticos de España es un dato conocido por todos. Sin embargo, su fama provoca precisamente una masificación que a veces resulta muy molesta para los asistentes, que tienen que estar mucho tiempo haciendo cola para entrar a cada espectáculo o atracción.

Esta espera resulta especialmente tediosa si se va con niños o si hace calor. Normalmente, uno de los motivos de la demora es la dificultad de rellenar huecos que se quedan libres, porque las personas que han acudido en grupo desean montar juntas. Así, a veces los supervisores tienen que recorrer la cola preguntando a los allí presentes o se pone en marcha la atracción sin que esté completa, desaprovechándose algunas plazas que ralentizan aún más la cola.

La organización de PortAventura ha planteado una mejora para agilizar la circulación de los usuarios. Se trata de una cola especial llamada "Single Rider". Está pensada para visitantes que desean subirse a la atracción sin acompañantes. De este modo, se cubren todos los asientos de la atracción, facilitando un flujo de visitantes más rápido.

Además, aunque no está garantizado, la fila "Single Rider" probablemente irá más ágil y los asistentes que se encuentren en ella podrán subir más rápidamente. No obstante, no podrán elegir asientos, porque serán colocados en los huecos libres entre medias de otros grupos de gente.

La novedad fue comunicada en las redes sociales del parque PortAventura y se encuentra en funcionamiento por el momento en las atracciones: Furius Baco, Uncharted: El Engima de Penitence, Hurakan Condor, Shambhala y Red Force.