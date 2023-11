Prepara esta receta deliciosa, fácil y nutritiva: espaguetis con salsa de calabaza

La pasta combina con todo tipo de ingredientes: con salsa carbonara, con carne y tomate al estilo boloñesa o, incluso, con chocolate. Es un recurso muy socorrido en caso de que no sepas qué preparar para comer, puesto que es muy fácil de cocinar y puedes prepararla de tantas formas diferentes que no te cansarías del sabor. Para renovar más aún tus recetas, también puedes elegir distintas variedades: espaguetis, tallarines, macarrones, lacitos, espirales, caracolas, pasta rellena como tortellini o raviolis, etc.

Por otra parte, en la cocina se recomienda encarecidamente elegir verduras de temporada por tres motivos. El primero de ellos es porque así se contribuye a cuidar el planeta, ya que seleccionar productos que se cultivan en otra

época del año supone, o bien plantaciones mediante cultivos artificiales y más costosos, o bien su transporte desde otras partes del mundo, lo cual es un gran gasto económico y genera una mayor contaminación. El segundo, se debe a que las frutas y verduras poseen una mejor calidad, ya que no se han visto modificadas por procesos industriales que aceleran su maduración. La tercera razón es que, si siempre consumes verduras típicas de cada época, aseguras consumir una gran variedad de productos y, con ello, contar con todo tipo de nutrientes en tu dieta.

Hay muchos alimentos característicos del mes de noviembre. Uno de ellos es la calabaza. Las hay más amarillentas, más verdosas o las típicas color naranja intenso y algunos tipos son más dulces que otros, pero todas sin excepción resultan riquísimas. Además, contienen betacarotenos, vitaminas A, C y E, magnesio y calcio. ¿Te parecen suficientes motivos para escoger la calabaza para tus comidas y cenas de los próximos días? Sigue leyendo para saber cómo preparar esta deliciosa receta.

La receta ha sido compartida por la cuenta La Gloria Vegana (@lagloriavegana) en Instagram, que únicamente prepara platos con ingredientes que no procedan de origen animal. Puedes seguir los pasos al pie de la letra o modificarla a tu gusto.

Ingredientes para pasta con salsa de calabaza

Para 4 raciones de espaguetis con salsa de calabaza:

400 gramos de calabaza

1 cebolla

2 dientes de ajo

200 mililitros de caldo de verduras

200 mililitros de leche de coco (o de otra nata vegetal )

(o de otra ) 70 gramos de queso vegano rallado

Pimentón dulce

Nuez moscada

Orégano

Sal y pimienta

Aceite de oliva

400 gramos de pasta

Cómo hacer espaguetis con salsa de calabaza

Para preparar la salsa de calabaza, escoge una olla suficientemente grande, porque debe caber más adelante toda la pasta. Pon a fuego medio-alto en esta cacerola cebolla y ajo picados en trozos pequeños. Mientras se doran esos ingredientes, pela y corta la calabaza en dados y añádelos junto con una pizca de sal. Incorpora también pimentón dulce, nuez moscada, orégano y pimienta negra en polvo.

Remueve todo y echa varias tazas de caldo de verduras. Después, agrega un chorro de leche de coco o de nata vegetal, en función de lo que tengas y de tus gustos, ya que la leche de coco sí desprende cierto sabor a esta fruta. Tápalo y déjalo cocer durante 15 o 20 minutos a temperatura media.

Durante este tiempo de espera aprovecha para hacer la pasta al punto que desees y guarda un poco de agua de la cocción por si deseas ajustar la salsa más adelante. Cuando hayan acabado de cocinarse los ingredientes de la salsa, tritúralos todos ayudándote de una batidora. Entonces, vierte los espaguetis recién hechos en el mismo recipiente que la salsa y añade queso vegano. Mezcla todo con cuidado durante un rato para que la pasta quede integrada con la salsa y para que se funda el queso, aprovechando el calor que aún permanece en la olla. ¡Listos para degustar!