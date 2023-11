Vitaminas y defensas: estos son los beneficios de tomar sopa en otoño

Tomar sopa es saludable y tiene muchos beneficios para el organismo / Loren Castillo (Pexels)

Sofá, manta, película y una bebida caliente. Es lo que más apetece en épocas de frío y lluvia, como el otoño o el invierno. Hay quien prefiere un chocolate o un té. Pero sin duda una buena opción, deliciosa y nutritiva, es una sopa humeante.

Las propiedades de la sopa dependen en gran medida de los ingredientes que se incluyan en ella, pero siempre supone una buena forma de mantener la hidratación corporal por su alto contenido en agua.

Además, una sopa no suele resultar pesada porque normalmente no contiene muchas grasas y, por ello, su digestión suele ser sencilla. También es una buena aliada para controlar el peso, aunque es preciso remarcar que no se deben iniciar dietas sin el acompañamiento de un médico o de un nutricionista que la supervise.

Muchas sopas incluyen verduras, muy recomendadas por ser alimentos ricos en sales minerales, fibra, vitaminas variadas y antioxidantes. Todos estos componentes, asimismo, refuerzan las defensas. Es importante que el sistema inmunológico se encuentre a punto cuando llega la temporada de frío, una época en la que solemos adolecer de resfriados y gripes con más asiduidad por diferentes razones.

También la garganta y las vías respiratorias se encuentran más sensibles: mantenerlas bien hidratadas y en calor no vendrá mal como una medida extra de protección. Además, los líquidos ayudan al sistema linfático a la depuración del cuerpo, así como a los riñones, que comportan una función parecida.

Las sopas se pueden incluir en diferentes comidas durante la semana, puesto que son muy versátiles. Este plato se puede consumir con múltiples formatos y sabores: en forma de crema de setas, con verduras, con carne o con pescado o marisco; como consomé (solo caldo) o con fideos; con legumbres, con especias, etc.

Si eres una persona creativa en la cocina, puedes innovar y conformar tus propias fórmulas y, si no, hay infinidad de recetas tradicionales y pioneras para que sepas incorporar la cantidad precisa de cada ingrediente y para que logres encontrar una a tu gusto.

En la mayoría de los casos resultará más saludable cocinar tu propia sopa de forma casera que comprar una de sobre, un caldo envasado o en pastilla; aunque muchas marcas trabajan por lanzar productos que resulten sanos y con el menor grado posible de sustancias ultraprocesadas.

Muchas suponen una elaboración fácil, puesto que normalmente solo hay que cortar o pelar los ingredientes, echarlos en el agua y dejar la preparación a fuego lento. La parte más complicada es calcular las cantidades. Puedes aprender de los profesionales, como de la opinión de Arguiñano sobre cómo saber cuántos fideos echar en una sopa.

En su mayoría, los caldos tienen más consistencia cuanto más tiempo de cocción perduren en contacto con los ingredientes, puesto que absorben su sabor. Además, resultan económicas; ya que, a partir de unos pocos alimentos, se puede extraer comida suficiente para varias personas e incluso, con la posibilidad de guardarla o de congelarla para otro día.