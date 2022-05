Esta es la receta de pasta con chocolate que Carlos Alcaraz come antes de cada partido

Hemos preparado en casa nuestra versión del plato ganador del joven tenista

La receta de la pasta con chocolate que el tenista Carlos Alcaraz come antes de cada partido.

"Una hora y media antes de un partido me como una pasta con crema de cacao 100% puro, dátiles y aceite de oliva para que me dé energía". Con esta confesión, el joven tenista Carlos Alcaraz dejaba estupefactos a sus seguidores. La pasta siempre ha sido uno de los platos preferidos de los deportistas de elite antes de salir a competir: una reserva de hidratos de carbono para no desfallecer, pero nunca habíamos oído hablar de una combinación tan singular. Rastreando viejos recetarios de cocina italiana, tan solo nos hemos topado con una pasta con chocolate que se elabora tradicionalmente en la región de Umbría...

Al parecer, Alcaraz utiliza la crema de cacao y avellanas 'Ambrosía', una versión más saludable que otras más tradicionales, pero nosotros hemos querido rizar el rizo y hacer nuestra propia 'crema Alcaraz' que estamos seguros que haría las delicias del joven prodigio. Aquí va la receta completa (incluyendo la pasta claro). ¿Que si está buena? Digamos que sorprende...

Ingredientes

Para la crema de cacao (para un bote de unos 400 gramos)

100 g de avellanas peladas tostadas

125 ml de leche entera de vaca o de bebida vegetal de avena

Entre 4 y 6 dátiles (dependiendo del tamaño)

30 g de cacao puro en polvo sin azúcar

20 ml de aceite de oliva

30 ml de aceite de girasol (para compensar el sabor más fuerte del aceite de oliva virgen extra)

Para la pasta (por persona)

80 g de pasta corta tipo hélices (en ella la crema se va a empapar y agarrar mejor que en una pasta larga)

Sal

Elaboración

Quitar los huesos a los dátiles. Ablandarlos calentándolos en el microondas sumergidos en un vaso con agua durante dos minutos a máxima potencia. Escurrir los dátiles y cortarlos en trocitos pequeños. Reservar.

En una batidora o 'blender' triturar las avellanas hasta que que queden reducidas a polvillo.

Mezclar las avellanas con la leche, el cacao y la mezcla de los dos aceites. Añadir los dátiles y triturar todo hasta obtener una masa homogénea. Debe quedar pastosa y ligeramente rugosa.

Cocer la pasta en agua hirviendo con sal durante unos 7 minutos hasta que esté al dente. Escurrir.

Templar levemente la crema de cacao durante 30 segundos en el microondas y mezclarla con la pasta. Decorar con más avellanas, enteras o troceadas.

Esta es nuestra propia versión de la pasta achocolatada de Carlos Alcaraz: perfecta para salir a merendarse a cualquier adversario...

