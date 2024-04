Estos son los mejores supermercados chinos que puedes encontrar en Madrid para hacer tus recetas

La comida asiática es una de las grandes y nuevas tendencias en la capital. Son muchos los nuevos locales que han abierto y muchos los vídeos y recetas de comidas que podemos ver en redes sociales. Aprovechando todas estas recetas que nos salen para hacer en casa existen muchos supermercados en las calles de Madrid donde comprar nuestros ingredientes para las recetas de comida china.

Supermercados de alimentación china

Estos supermercados son un mundo para nosotros, ya que podemos encontrar alimentos de todo tipo e incluso los vídeos de ingredientes virales que encontramos en redes sociales, como por ejemplo las láminas de alga nori. Por ello, podemos encontrar de todo ingredientes frescos, conservas, bebidas, dulces típicos, entre otras cosas, e incluso accesorios como palillos chinos o la máquina para hacer rollitos de shushi en casa. Aquí tenemos algunos supermercados que venden comida china, japonesa o coreana, y que no te puedes perder en Madrid.

1. Oriental Market

Este supermercado llamado Oriental Market cuenta con más de 5.000 alimentos distintos. Podemos encontrar: arroces, pasta, salsas, noodles, pan de gambas, entre otras cosas. Sin duda los ingredientes más típicos que podemos encontrar en los restaurantes chinos. Además, no solo ofrecen comida, ya quecuentann con libros de recetas para poder hacerlas, utensilios de cocina, entre otras cosas. Una cadena de supermercados bastante completa.

2. Hualian Market

Es el espacio perfecto de comida coreana. Es la mejor manera de disfrutar de los sabores y los productos más auténticos sin salir de Madrid. Uno de los supermercados más conocidos de este tipo de comidas.

Cuentan con cientos de ingredientes y platos para preparar completas delicias orientales.

3. Wenzhou Supermercados

Es el supermercado más conocido de Madrid con comida asiática. Este supermercado abrió en Madrid en el año 2020, pero tiene una cadena detrás desde el año 1998. Ofrece todo tipo de comidas y seguro que todos los productos virales que encuentras en las redes sociales, los encuentras aquí.

El nuevo local que ha llegado a Madrid de comida típica China

Este nuevo concepto de lugar llega con un servicio tipo buffet. Al entrar a este local, llamado 'YGF Malatang', encuentras un espacio en el que podrás consumir una especie de 'hot pot' pero esta vez individual. Ya sabemos que esta última idea de comida se comparte entre varias personas en el centro de la mesa. Sin embargo, este local, ofrece la opción individual y al peso.

Aunque se pueda confundir con el 'hot pot' son platos diferentes que se consumen en china. Una de las grandes diferencias entre ambos platos, es que los fideos en el ramen están compuestos de trigo, mientras que este plato llamado Malatang, están elaborados con arroz.

Cómo hacer tu bol de Malatang

Lo que debes hacer será coger un bol y dirigirte a las neveras del sitio. Allí podrás encontrar ingredientes de todo tipo, seguro que la mayoría de ellos nunca los habías visto y no los has probado. Son muchas las opciones que existen para comer desde carnes, pescados, diferentes opciones de fideos, salchichas, huevos, ancas de rana, setas, albóndigas, tofu frito, entre otras cosas. Es un plato que normalmente se come picante y que no se recomienda comer a menudo.