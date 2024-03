Laura Escanes estalla contra Álvaro de Luna: "Tú no eres la Shakira de la historia"

Fue en noviembre cuando la pareja mediática Laura Escanes y el cantante Álvaro de Luna pusieron fin a su relación. Parecía que ambos lo llevaban bien, pero solo eso, parecía, porque ha resultado ser lo contrario.

El dardo de Laura Escanes

El pasado enero Álvaro de Luna sacó su nueva canción titulada 'Suerte'. Un tema nostálgico que habla de dolor, tristeza y despecho, que, claramante, todos saben por quién va. Unas indirectas bien directas que han hecho saltar las alarmas a la influencer catalana: "Yo quise todo contigo y tú uisiste joderlo. Yo, como un tonto, creyendo en tus cuentos y tú quisite matar lo que creí que sería eterno. Yo te deseo mucha suerte que a ti te guarde la vida. Pero en el mundo no hay nadie que gane dos veces la lotería", son algunas de las frases del cantante sevillano.

Laura Escanes no ha podido evitar seguir más tiempo "calladita" tal y cómo ha mencionado en uno de sus tuits: "Mira lo voy a soltar porque de tanto callar al final me quemo por dentro, pero esto de que tenga que estar calladita mientras otros hacen canciones.... lol". Pero no se quedó ahí la cosa, volvió a mandar más indirectas: