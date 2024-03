Día Mundial del Agua: para producir una tableta de chocolate se necesita hasta 1.700 litros

El objetivo del Día Mundial del Agua, conmemorado el 22 de marzo, es concienciar acerca de la importancia de preservar este recurso y aprender su uso eficiente. Especialmente en este año en el que hemos sufrido periodos de sequía prolongados y la superficie árida en España ha pasado de 307 km2 a 7.100 en solo una década. El lema 'Agua para la paz' fomenta la esperanza y el reparo en el cuidado de este recurso tan valioso, ya que se espera que esta escasez empeore en los próximos años, a medida que se agrave el cambio climático.

En materia de sostenibilidad surge el nacimiento de este día que se remonta a 1992, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó su creación durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro, también conocida como Cumbre de la Tierra, en Brasil. Y es que la conservación medioambiental incluye el desafío de lograr un desarrollo económico sostenible.

De tal forma que evitar el uso innecesario de agua es bueno para las personas, el planeta y las empresas. “En este Día Mundial del Agua queremos concienciar sobre el inmenso volumen de agua de incalculable valor que se utiliza en vano al desperdiciar alimentos en buen estado", afirma Mette Lykke, CEO de Too Good To Goo, la compañía de impacto social responsable de la mayor app en el mundo para salvar el excedente de comida de miles de establecimientos y luchar contra el desperdicio alimentario.

Reducir el desperdicio alimentario: una gran oportunidad para el medio ambiente

¿Sabías que producir una sola tableta de chocolate de 100 gramos puede requerir hasta 1.700 litros de agua? Los alimentos tienen un valor real; no sólo económico, sino también en términos de los recursos no tan visibles que se necesitan para producirlos. Por eso, el problema mundial del desperdicio de alimentos representa una oportunidad poderosa para ayudar a combatir el cambio climático. "Si desperdiciamos menos alimentos, no sólo reducimos una de las mayores fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también evitamos el uso innecesario de tierra y agua, a gran escala", profundiza la empresaria danesa que lidera la comunidad de Waste Warriors más grande del mundo.

Cifras de "agua oculta" que hay detrás de nuestra comida favorita

Según un estudio de la organización Hoekstra & Water Footprint Network (2017), para preparar una pizza margarita se necesitan hasta 1.250 litros de agua. Por eso tiene tanto impacto hacer algo tan sencillo como evitar que se desperdicie comida en buen estado. "El impacto positivo de evitar el desperdicio de un solo alimento es mayor de lo que la mayoría de la gente piensa. Juntos podemos proteger nuestros valiosos recursos y ayudar de verdad a combatir el cambio climático cuando evitamos el desperdicio de comida", concluye Lykke.

Una cuña de queso (650 gramos de leche entera de vaca): 2.066 litros

Una baguette: 155 litros

Una bolsa de patatas fritas (125 gramos): 130 litros

Un tomate: 50 litros

Un vaso de leche (250 ml) 255 litros

Una naranja: 80 litros

Un huevo: 200 litros

Una pizza margarita: 1.250 litros

Un vaso de vino tinto (125 ml): 109 litros

Asimismo, los cálculos, validados por investigadores de la Universidad de Oxford y WRAP, indican que cada Pack de comida salvado a través de la aplicación Too Good To Go evita el uso innecesario de 810 litros de agua.