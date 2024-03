¿Qué es la cetosis y qué efectos tiene? Estos son sus beneficios

¿Alguna vez has notado que tu cuerpo está más cansado de lo normal? Agotamiento, dolor de cabeza incluso náuseas son algunos de los síntomas que puede llegar a provocar la cetosis. No es letal ni mucho menos, hasta hay quien opta por introducirse en la cetosis directamente. Hay una opinión falsa sobre la definición de este concepto pensando en que es peligroso o puede provocar daños a la salud, cuando realmente es totalmente lo contrario. Son muy pocos los que realmente conocen su función, pero aquí lo detallamos con pelos y señales.

¿Qué es la cetosis?

Se denomina cetosis al proceso metabólico que padece el cuerpo cuando no tiene apenas carbohidratos para obtener energía. De esta manera, la grasa se oxida ocasionando cetonas (ácidos que el cuerpo provoca cuando se descompone la grasa) para generar energía. Para entrar en cetosis el cuerpo debe agotar todas las existencias de carbohidratos, así la grasa provocará por sí misma la energía que el cuerpo necesita. Esto se puede conseguir de tres formas:

Durante el ayuno prolongado Dietas bajas en carbohidratos (menos de 50 gramos al día) Realizar ejercicio

¿Cuánto se tarda en entrar en cetosis?

Liliana Cabo, dietista - nutricionista y miembro de la Academia Española de Nutrición y Dietética afirma que el proceso es rápido, tiene una duración de entre 2 o 4 días, aunque, "el metabolismo basal, la cantidad de ejercicio y el tipo de dieta (contenido en carbohidratos) influyen en este tiempo", afirma la nutricionista.

¿Qué se debe comer?

Una vez que te inicias en la cetosis ¿qué debo hacer? Esta es alguna de las preguntas que muchos se preguntan, incluso si hay que evitar las bebidas sin azúcar. La respuesta es que no, ya que, según asegura Liliana Cabo: "no afecta al proceso, ya que no contiene azúcares ni carbohidratos, principales nutrientes que el cuerpo debe evitar para mantenerse en cetosis".

Estos son los beneficios de la cetosis

Puede ayudar a la pérdida de peso, contribuir a una mejora en los niveles de triglicéridos y colesterol, así como al aumento del control del apetito, y potencialmente, a un mejor control de la glucosa en la sangre. Además, "se ha demostrado que la cetosis tiene beneficios en situaciones neurológicas como la epilepsia", alega la nutricionista.