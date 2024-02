Maga Córdova lanza su nuevo single, “Mil Gracias (KARMA)”

La cantautora ecuatoriana Maga Córdova, presenta su nuevo sencillo “Mil Gracias (KARMA)”, una fusión pop con influencias electrónicas. El primer lanzamiento de su nueva era musical.

"Cosechas lo que siembras, así de simple. En la vida no tienes que buscar vengarte jamás. La justicia es real y todo, bueno o malo, regresa. Tarde o temprano, las cosas caen por su propio peso. Por eso hay que concentrarse en hacer el bien. De lo otro se encarga el KARMA ;)"

En una búsqueda del empoderamiento femenino, la sensualidad y mucha feminidad, Maga ha querido conectar con la energía vital femenina desde un dolor nostálgico. “Al final muchas veces, lo que más daño te hace al terminar una relación es tú idealización hacia la otra persona. Te estas haciendo daño a ti misma porque realmente tú esperabas otra cosa. Y la persona solo era esa persona, y ya. No era lo que tú esperabas que sea”.

“Y… ¿Quién no quiere gritar sus penas mientras baila y olvida?”.

Un nuevo sencillo producido y compuesto por Maria Elisa Ayerbe –Latin Grammy winning engineer & Latin Grammy nominated producer–, Jorge Nehme, Edgar Perez y Jaime Velazquez, junto a Maga. “Ahora mismo en Ecuador es temporada de verano, y nos inspiró recrear esa imagen de estar en un bar playero, la música sonando y no poder dejar de bailar. No sabes que estás escuchando pero solo te sale moverte”. El tema combina la potente voz de Maga y su frescura urbana con una producción musical que se inclina hacia la expresión artística, bajo un mensaje de empoderamiento y con una letra muy directa con la que todos se pueden identificar.

El vídeoclip, dirigido por Gabo Bucheli, está fundamentado en una experiencia sensorial, muy vinculado al arte conceptual. “Se sienten mucho las expresiones, las pausas… Una energía de empoderamiento pero también de nostalgia a la hora del intro” según explica la artista. De este modo la propuesta visual describe un proceso de duelo hasta que vuelves a reencontrarte contigo misma.

La joven artista ya ha cautivado al público de Ecuador y ha compartido escenario con iconos musicales como Luis Miguel, Sebastián Yatra, Morat, Greeicy, Lalo Ebbrat Y Lola Índigo, entre otros.

En una época en la que la aportación de talento musical global de Ecuador ha sido limitada, la llegada de Maga a la escena musical no pudo haber llegado en mejor momento. Maga cautivó los corazones por primera vez en 2016 con su extraordinaria participación en la segunda temporada de "La Voz Ecuador".

Desde entonces, su talento musical no ha hecho más que florecer, cultivándose en canciones como "No me dejes sola", que arrasó en las ondas tras su lanzamiento en 2018. Con éxitos posteriores como "Error Tras Error", "Te Lo Buscaste" y "Amor Camuflado", la mezcla única de Maga de historias sinceras y melodías cautivadoras ha solidificado su estatus como una verdadera artista a seguir.

A lo largo de los años, Maga ha unido fuerzas creativas con cantautores y productores de prestigio, como el ganador del Grammy Latino Felipe Nabalez, Stefano Vieni y el nominado al Grammy Latino Homero Gallardo. En 2021, lanzó "Cuando Nos Encontremos", una colaboración con la actriz y cantante colombiana Martina La Peligrosa.

Pero, tras su éxito musical inicial en Ecuador, Maga experimentó sus propios obstáculos personales al salir de una relación poco sana que la obligó a tomarse un breve descanso de la música. Estas experiencias han convertido a Maga en la mujer que es hoy, y ahora quiere ser un ejemplo para otras personas que luchan por encontrar su autoestima y su valor. Empoderamiento y conexión son dos palabras con las que Maga aspira a vivir mientras se embarca en el siguiente capítulo de su carrera musical.

Maga regresó el pasado verano al panorama musical, mostrando su nueva etapa artística, con el lanzamiento de "Reloj De Arena". Una reaparición que supuso la reconexión con su amor por la música, y una nueva versión de sí misma.

Con cerca de 100.000 seguidores dedicados en varias plataformas de redes sociales y la asombrosa cifra de 10 MILLONES de visitas en su canal de YouTube, la influencia de Maga sigue creciendo exponencialmente.