Miguel Bosé revela en 'El Hormiguero' los detalles de su secuestro en México

El mítico cantante español, reconocido también últimamente por sus polémicas, se ha abierto con el presentador Pablo Motos. Miguel Bosé ha hablado por primera vez en televisión del atraco y secuestro que tanto él como sus hijos vivieron en Mexico y ha elegido El Hormiguero para hacerlo. Los detalles son absolutamente dantescos.

Hace exactamente un mes que Miguel Bosé sufrió un atraco en su casa con secuestro incluido junto a sus hijos y el personal de la casa. Así lo comunicó a través de redes sociales en un 'post' en forma de comunicado para tranquilizar a todos sus seguidores. Todo salió bien, exceptuando que se llevaron todo lo que había en casa, pero sin ningún herido de por medio.

Ahora Miguel Bosé se ha armado de valor para contarlo todo con pelos y señales en 'El Hormiguero', aunque esperábamos que lo hiciese antes, porque su visita estaba prevista para la semana anterior, pero aplazó su visita al programa por un virus. Algo un poco irónico viniéndo de él, claro, pero sin duda no nos ha dejado con ninguna duda sobre lo que ocurrió aquel día en su casa.

Miguel Bosé habla en 'El Hormiguero' sobre el secuestro en México

Lo primero que ha hecho al llegar al programa ha sido pedir disculpas por su ausencia de la semana pasada, pero luego lo ha compensado todo hablando con todo lujo de detalles del secuestro que vivió en su casa de México junto a sus hijos. Y otra cosa no, pero 'random' fue un rato... ¡Madre mía! Qué locura.

"Estábamos ya dormidos. Los chicos estaban en el salón hablando con un amiguito por videollamada. Eran las 20:30 horas de la noche y estábamos dormidos. De repente me despierta alguien y cuando miro veo unas caras que no reconozco. Me estaban apuntando con pistolas con silenciador", confiesa.

Eso sí, ha aclarado que está seguro de que no eran profesionales porque las cosas las hicieron un poquito al tuntún: "No eran profesionales a pesar de que nos lo decían, porque al final nos ataron con los lazos de mis deportivas. Me quedé sin zapatillas porque tuvieron que cortar las zapatillas para atarnos", cuenta. ¡Qué fuerte!

Los secuestradores eran fans de Miguel Bosé

Y si todavía no estás flipando demasiado, ojito... Ha contado que recomendó a los secuestradores llevar a sus hijos a una habitación con el personal de la casa mientras él le daba las cajas fuertes de la casa. Y cuando todo parecía que estaba un poco más calmado, asegura que el líder de todos ellos se quedó mirándolo fijamente, y dijo:

"Chavo, pero si este es Miguel Bosé", dice el cantante. "Pues sí, contesté yo", asegura. ¿Qué pasó a continuación? Lo que pasaría en cualquier película de cachondeo. El secuestrador le dijo: "Soy tu fan". ¡Madre mía! ¿Es esto una cámara oculta? Lo mejor de todo es que asegura que escuchó por detrás a alguien decir que quería un 'selfie'.

Vaya susto y vaya el percal con el que se encontró de buena noche. ¡Qué locura! Que salga Steven Spielberg, gracias.