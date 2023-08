Esta es la solución que todos tenemos en casa para que el lavavajillas huela bien (no es un limón)

1 Se lee en minutos D. V



Tener un lavavajillas en casa es tener un tesoro. Cualquiera que no tenga un lavavajillas sabe el tiempo y el esfuerzo que supone lavar a la perfección todos los platos, vasos, ollas y cubiertos que utilizamos a diario. Pero ya que tenemos la suerte de tener este electrodoméstico, debemos mantenerlo limpio y vigilar la higiene en su interior. Lo único que tenemos que hacer es asegurarnos de no cometer ningún error que pueda hacerlo peligrar. Y cuidar su olor también será una acción que no debe descuidarse.

A continuación te explicamos cómo hacer que este electrodoméstico huela bien y elimine todo tipo de malos olores

Todo lo que necesitas para que tu lavavajillas huela bien es un ingrediente: la naranja. De hecho, si queremos eliminar el mal olor del lavavajillas, simplemente tendremos que recurrir a esta deliciosa fruta que a todos nos encanta. En primer lugar, tendremos que coger 2 o 3 naranjas y exprimirlas, vertiendo la mezcla en un vaso pequeño. A continuación, tenemos que verter el zumo en la cesta de nuestro lavavajillas. Y finalmente, como última acción, sólo tendremos que iniciar un programa de larga duración y alta temperatura con nuestro aparato vacío. De este modo, la naranja hará su trabajo, eliminando cualquier olor desagradable dentro del lavavajillas.

Una vez que hayamos terminado de lavar, podemos abrir nuestro lavavajillas y ver el resultado por nosotros mismos. Oleremos un fresco olor a naranja que invadirá toda la cocina, permitiéndonos vivir en un ambiente definitivamente libre de malos olores. Además, es un remedio de abuela tan sencillo, rápido y barato que es imposible no probarlo.