Una profesora de Harvard viaja a España y queda perpleja con algo muy nuestro

Melissa Perri, una mujer estadounidense que trabaja como profesora en la Harvard Business School, ha pasado una semana de visita en España. Tras este tiempo con nosotros, esta profesora no ha podido evitar lanzar una pregunta sin respuesta que se ha vuelto viral inmediatamente en redes sociales.

"Pregunta seria para la gente de España, ¿cuándo dormís?", nos ha preguntado Perri a través de su cuenta de Twitter. "He estado aquí una semana. Cena a las 22:00 (a veces a las 23:00) y en el trabajo a las 9:00. Los fines de semana, gente de 40 y 50 años hasta las tres de la mañana", ha añadido, incrédula y sorprendida con nuestro estilo de vida.

Noticias relacionadas

Pero no se ha quedado aquí la cosa. La profesora de Harvard ha aprovechado también para lanzar una teoría: "¿Sois vampiros?", y para preguntar por el secreto que nos permite llevar estos horarios: "¿Cómo lo hacéis? ¿Cuál es el secreto?", ha escrito en su perfil.

I love that most of people saying SIESTA aren’t Spanish in the comments the Spaniards are like “nah we’re just crazy” 😂