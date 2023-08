Zhanna D’Art, la influencer de la dieta vegana muere de hambre a los 39 años. / @rawveganfoodchef

2 Se lee en minutos A.S.M.N.



Conocida como Zhanna D'Art, la influencer rusa que con frecuencia promocionaba alimentos crudos a través de sus redes sociales donde millones de espectadores la conocían en TikTok, Facebook e Instagram como Zhanna D'Art, ha fallecido el pasado 21 de julio a los 39 años.

La muerte se ha producido después de buscar un tratamiento médico durante una gira por el sudeste asiático, según informes de medios locales y según ha quedado registrado en su perfiles con las publicaciones variadas que animaban a los seguidores a consumir estos alimentos. Durante los últimos años, solo había comido frutas, brotes de girasol y jugos tras haber seguido una dieta completamente crudivegana durante 5 años.

"¡Y finalmente es una Fruits Seasons en Tailandia! ¡Este es el momento más esperado! ¡Hora de ganar peso! La increíble variedad de frutas tailandesas Una comida típica de tradición tailandesa incluye comer frutas y verduras de temporada, que son bien conocidas por ser deliciosas y frescas. Nunca te aburrirás con muchas opciones todo el año", así destacaba a través de su foto en instagram.

De hecho, su entorno estaba preocupado por su salud y temían encontrar su cuerpo sin vida. Por su parte, la madre de Samsonova atribuyó el fallecimiento de su hija a una "infección similar al cólera". A pesar de ello, su causa oficial de muerte no ha sido declarada, según destaca el periódico New York Post. Incluso, una defensora de la comida herbívora cruda, ha indicado que siguió una "dieta completamente crudivegana" consumiendo solo "frutas, brotes de semillas de girasol, batidos de frutas y jugos". Y no es de extrañar porque la creadora de contenido ya exponía su pensamiento sobre su alimentación. "El minimalismo en nutrición es minimalismo de la vida. Rara vez me pego un tiro en los últimos años... Cuanto más simple es la nutrición, más delgada es la percepción de este mundo".

Indicios de problemas de salud

La influencer ya había tenido episodios que le habían puesto en riesgo de muerte. A pesar de ello, seguía convencida de que las frutas y las verduras son la comida, "todo el resto te enfermará tarde o temprano", denunciaba a través de su perfil en el mes de mayo de 2021. "Me curé de muchas dolencias y enfermedades (como algunos de ustedes ya saben), y estoy más saludable ahora que nunca. Tengo que decir que es bastante natural ver a personas de mi edad (37) entrar y salir del hospital estos días para ser tratadas por varias enfermedades, mientras que en contraste, no sé lo que es quedarse en una cama de hospital toda la noche", argumentaba en su publicación.