¿Tienes un gato en casa? Así te afecta la Ley de Bienestar Animal

Las mascotas llenan de vida los hogares de muchas personas. Los animales de compañía se convierten en un miembro más de las familias y garantizar su bienestar y cuidarles como se merecen, debe ser uno de los principales objetivos de todos aquellos que deciden incluir un animal en sus vidas.

La Ley de Bienestar Animal se planteó con el objetivo de proteger mejor a los animales domésticos, que son fundamentalmente perros, gatos, hurones y determinadas especies de peces y pájaros. A su vez, las altas cifras de abandono y los casos frecuentes de animales maltratados o hallados en muy malas condiciones hacía necesaria esta ley.

Existe una clasificación en grupos, de tal manera que su gestión y manejo es diferente. De esta manera, el Proyecto de Ley de protección, derechos y bienestar de los animales distingue entre los distintos grupos de gatos:

Gatos con hogar

Tenemos los gatos con hogar, viven en casas y que son los típicos gatos domésticos, es necesario que vivan bajo unas condiciones, tales como llevar un microchip, así como la necesidad de esterilizarlos:

Gatos identificados: los que están dentro de un sistema de identificación

Gatos moderadores: los que viven en un hogar, pero también salen a los exteriores

Gatos abandonados: los que consideramos como gatos callejeros, puesto que viven sin ningún tipo de supervisión

Gatos extraviados: los que se han perdido por cualquier tipo de circunstancia

Gatos comunitarios

Los gatos comunitarios son otros de los grupos, que son todos aquellos que nacen a raíz de la existencia de gatos abandonados o sin esterilizar. Esto es lo que se busca regular, para evitar camadas de gatos indeseados que vivan en la calle sin ningún tipo de supervisión.

Gatos susceptibles

De la misma manera, esta nueva normativa también distingue entre aquellos gatos susceptibles de ser adaptados y aquellos que no lo son. Es decir, hay que tener en cuenta que hay gatos que son "no adoptables", puesto que por su vida callejera no podrían adaptarse a nueva vida en un hogar.

