Imagen de una nevera.

Uno de los requisitos imprescindibles que hay que hacer en el hogar es la limpieza. La cocina es uno de los lugares que recomiendan tener más limpios, ya que es ahí donde manipulamos los alimentos. Por esto, es muy importante tener la nevera limpia para evitar malos olores y que los alimentos se pongan en mal estado.

Aunque a la hora de limpiarla, lo que casi todos olvidan es la suciedad que se encuentra en las gomas de la puerta del refrigerador. Para hacer que estas gomas resulten relucientes y haga que tu nevera se mantenga limpia, te lo explicamos con los siguientes paso.

Cómo limpiar las gomas

Para conseguir que las gomas estén limpias y no se acumule comida en ellas, solo hay que seguir un proceso muy sencillo. Aunque no lo parezca, la pasta dental es uno de los productos que te permitirán limpiar a fondo las gomas de la nevera sin dañarlas. Todos piensan que este producto solo vale para fines higiénicos, pero no es así. Aparte de emplearse para la higiene bucal, puede utilizarse como quitamanchas sobre varias superficies o productos.

Antes de comenzar este proceso de limpieza, es recomendable utilizar guantes de látex. Una vez hecho esto, coloca pasta dental en un vaso de agua. Después de esto, humedece un cepillo de dientes (que no sea el tuyo propio) y empieza a pasarlo y restregarlo sobre las gomas. Es recomendable frotar con firmeza para que la suciedad consiga desaparecer y no permanezcan restos incrustados.

Una vez has estado varios minutos limpiando las gomas, para secarlas, puedes utilizar un trapo o una bayeta húmeda. De esta manera, las gomas no se dañarán y mantendrás limpia estas esta parte de la nevera. Si tienes las gomas limpias, harás que los productos de tu nevera estén bien conservados, en buen ambiente y con buenos olores.