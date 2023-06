Mujer con pesadillas / Agencias

Soñar que te mueres, que caes en el abismo, que tienes una cita a la que no consigues llegar nunca o que alguien te persigue son algunas de las pesadillas más comunes que se tienen. ¿Pero qué revelan exactamente estos malos sueños? Descubre a continuación cuáles son las 5 pesadillas más comunes y sus significados:

1.Soñar que te persiguen: Sueñas que te persigue una persona, a la que habitualmente no ves la cara, o un animal y no consigues avanzar ni escapar de ella o él. Según los expertos estas pesadillas son habituales cuando sentimos pánico a una situación o un individuo y no queremos enfrentarnos a ella. Para que estos malos sueños no nos estropeen más noches lo mejor es averiguar de qué persona o situación tenemos miedo y solucionemos el problema con valentía lo antes posible.

2.Soñar con tu muerte o la de un ser querido: Cuando sueñas que se muere un ser querido se dice popularmente que alargas la vida de esa persona. Pero lo cierto es que estos sueños simplemente ponen de manifiesto lo importante que es para ti esa persona y lo mucho que deseas seguir a su lado el mayor tiempo posible.

Si lo que sueñas es con tu propia muerte, no te alarmes, porque en realidad este tipo de sueños simbolizan que te encuentras o deseas realizar cambios importantes en tu vida y no tiene por tratarse de algo negativo.

3.Soñar que está desnudo en público: Esta pesadilla suele ser muy frecuente en la etapa de la pubertad. Si quedas desnudo en una situación en la que sientes mucha vergüenza es que te sientes vulnerable. Si por el contrario, quedas desnudo pero no sientes pudor, los expertos consideran que es una señal clara de que estas a gusto con tu forma de ser y con tu vida.

4.Soñar que no puede moverte o gritar: En plena situación de peligro y no eres capaz ni de gritar para pedir auxilio ni de moverte para escapar. El subcosciente podría revelar en este caso que en la vida real tenemos dificultad para expresar las emociones o los sentimientos verdaderos. Los médicos recomiendan ante esta situación comenzar a exteriorizar con nuestros seres queridos nuestras verdaderas emociones.

5.Caer al abismo: Este angustioso sueño puede significar dos cosas bien diferentes. Por un lado puede poner de manifiesto que sentimos que estamos perdiendo el control de nuestra vida y que tenemos miedo a fracasar. También es posible que sueñes este tipo de pesadillas cuando consideras que tienes demasiadas responsabilidades y necesitas alejarte de ellas. Analiza en qué momento de tu vida te encuentras para poder darle sentido a las caídas al abismo en tus sueños.