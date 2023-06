Estos son los mitos de la aspirina, el café y el vinagre en la lavadora

¿Lejía para blanquear e higienizar la ropa en la lavadora? ¡Mejor evitarlo si se puede! De hecho, existen alternativas más respetuosas con el medio ambiente. Una cucharada de este ingrediente milagroso basta para dejar la colada impecable. Averigüe qué es y cómo utilizarlo.

La lavadora es un electrodoméstico realmente útil, cuyas prestaciones a la hora de lavar cualquier tipo de ropa suponen un extraordinario ahorro de tiempo en nuestras vidas. Sin embargo, no todo son ventajas cuando se habla de esta máquina. Sin ir más lejos, el consumo de agua durante cada programa de lavado es un gasto que, por suerte, tiene fácil remedio.

La lavadora es un electrodoméstico que a simple vista parece fácil, sin embargo, muchas veces se ignora el hecho de que ciertos artículos no deben ser introducidos a esta máquina, ya que podrían estropearse o incluso suponer un gran peligro sin siquiera tomarlo en cuenta.

Quitar manchas en la lavadora

Cuando hablamos de quitar manchas en la ropa, muchas veces recurrimos a los trucos de limpieza que podamos hacer de manera fácil y rápida en casa con elementos que nos podamos encontrar. Pero, a pesar de que suenen atractivos, debemos tener cabeza y pensar si merecen la pena e incluso si puede ser más dañino que beneficioso.

A todos nos molestan esas manchas que no se eliminan con ningún producto del mercado, por lo que muchas veces esa prenda es irrecuperable y debemos dejarla a un lado. Sin embargo, por internet circulan diversas recomendaciones que no son las más efectivas:

El café

Hace un tiempo resonaba por todas las redes sociales la idea de que para mantener el tono de la ropa oscura por más tiempo, se podía echar mano del café. No obstante, este truco no merece la pena porque la única manera de que funcionase es utilizando grandes cantidades de café. Con un par de tazas en el tambor no sería suficiente y no podrías alcanzar el resultado que deseas.

La aspirina

Si, por el contrario, quieres blanquear la ropa, ya sea con el fin de aclarar el color de una prenda blanca o por cualquier otra razón, la aspirina no es lo más eficaz. Generalmente, se recomienda más usar blanqueadores como la lejía, el agua oxigenada o bicarbonato para alcanzar el tono original.

El vinagre

Uno de los más extendidos es el vinagre blanco. A pesar de ser un producto útil para la limpieza del hogar, en esta ocasión, no resulta tan eficiente. El truco de usar un vaso de vinagre durante el lavado no es suficiente para desinfectar y limpiar todas las prendas. Podría llegar a ser útil como suavizante, pero nunca como detergente.