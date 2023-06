Tienen que pagar el menú de 3 personas que se ausentaron en una reserva de 20: “No lo había visto nunca”

Personas en un bar de tapas / Pexels

La cuenta de Twitter Soy Camarero se esfuerza a diario por destapar y denunciar las malas prácticas en el sector de la hostelería, desde las abusivas condiciones laborales de muchos empresarios a los comentarios más indignantes de los clientes, pasando por los episodios de camareros y trabajadores poco profesionales.

Uno de los últimos casos difundidos por esta cuenta justiciera resulta, una vez más, de lo más curioso: "¿Qué opináis?", resume este conocido tuitero en su publicación, en referencia a la reseña de un cliente que se queja de que le hicieron pagar el menú de tres personas que fallaron a la reserva.

El mensaje viene acompañado de dos capturas de pantalla de una reseña de Google. En ella, el cliente en cuestión critica que "nos hicieron pagar el menú de 3 personas que no vinieron".

Tal y como explica la nota dejada, "éramos 17 y al final fallaron tres y tuvimos que pagar esos tres menús porque ya estaban preparados". Y remata con un "no lo había visto nunca".

La publicación ha generado cientos de reacciones, la mayoría de ellas en apoyo a la decisión del local: "Cuando se organiza un evento con carta cerrada se cobra por cada uno de los menús, por ejemplo, si hago una cena para 50 personas, en el restaurante me hacen un presupuesto para esos 50 menús, incluso siempre se incluye alguno más por si acaso aparece alguien a última hora. Pagas por los menús vengan o no, eso no es culpa del restaurante", defiende el usuario Fernando Barcia.