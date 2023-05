Un cliente chista a un camarero y se lleva una lección de educación épica del restaurante

EUROFIRMS GROUP

2 Se lee en minutos D. M.



La máxima de 'el cliente siempre tiene la razón', paradójicamente, no siempre es cierta. O no debería serlo. Y más en la era de las reseñas en Internet, donde cualquiera puede verter su opinión y sus críticas sobre un local con total impunidad.

Los ejemplos de reseñas negativas injustas que obtienen grandes respuestas por parte de los hosteleros se están empezando a convertir en un género propio dentro del ecosistema de las redes sociales.

Desde "La Lola Oviedo" se han visto en la tesitura de responder a una de las clientes que visitaron el restaurante en los últimos tiempos.

La queja de la comensal

Desde el perfil de reseñas del local en Google, la clienta ha querido dejar la siguiente reseña después de comer en el local. "Vamos fui 2 veces y no será verdad que vuelva, porque los camareros telita, le chiste y le dije perdona, pa la cuenta, no le voy a dar voces y tampoco se llama ni me interesa, muy grosero, me dijo que no le chistase y me llamó maleducada, cuando educación ninguna la de él, y creo que no son maneras, en fin, 3 clientes menos", ha sido el comentario que ha puesto la comensal.

La respuesta tajante del local

Noticias relacionadas

Sin duda, cada día los propietarios de los locales de la hostelería deben lidiar con todo tipo de comentarios. Siempre desde el máximo respeto posible, los propietarios tratan de contestar con el máximo respeto. "¿Mujer, estás protestando de verdad porque el camarero te llamo maleducada cuando la llamaste chistándole como un perro??? Pues te digo una cosa, si usted está acostumbrada a llamar a los camareros así aquí no vuelva, gracias, me parece surrealista que encima usted proteste", le contestaban desde el perfil del local.

Pide educación pero carece de ella. pic.twitter.com/9pIKAkNByo — Soy Camarero (@soycamarero) 26 de abril de 2023

Como es habitual en redes sociales, siempre se abren debates con este tipo de situaciones en las que el cliente pone de manifiesto su descontento y la respuesta del propietario hostelero no suele gustar. Si nos basamos en los comentarios que ha dejado el cliente que fue al local, en efecto muchas veces no somos conscientes de como pedimos las cosas y como les tratamos. Y muchas veces deben lidiar con situaciones en las que muchas veces pierden los nervios. Han sido varios los comentarios que han puesto varios internautas sobre la situación:

Yo no lo veo como una falta de respeto. No es un insulto, es una forma poco fina de llamar la atención? OK, creo que están quemados y con razón y eso les colma, pero no lo veo denigrante ni mucho menos — Satanal vade recto!!! (@Zoilo_Peor) 26 de abril de 2023