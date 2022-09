La genial respuesta de un hostelero para defender a sus empleados de una clienta enfadada

1 Se lee en minutos R. P.



A veces, las malas críticas pueden acabar volviéndose a tu favor. Es lo que le ha ocurrido al Viró Gastrobar de Guijuelo (Salamanca), que se ha popularizado tras la respuesta de su propietario a una mala reseña de Google, y para bien.

El pasado 17 de junio, la usuaria Anabel Moreno escribió el siguiente comentario, dejando una calificación de 1 estrella sobre 5 al restaurante: “Llegar a las 15:37 y no darte de comer porque cierran las comandas a las 15:30. Penoso, llegamos y tanto la mitad de las mesas de dentro como las de la terraza vacías, y nos dicen que no nos pueden dar de comer porque ya tienen cerradas todas las comandas de la cocina, que solo cogen hasta las 15:30 y pasaban 7 minutos. PROFESIONALIDAD NINGUNA”, sentenciaba.

"Quizá la poco profesional es usted"

El propietario del establecimiento, Víctor Rodríguez, respondió lo siguiente: “Permítame, como empresario de la hostelería, comentarle lo que es profesionalidad en este sector. Profesionalidad es tener al 90% de la plantilla con contrato indefinido a jornada completa cumpliendo minuciosamente el convenio de hostelería, así como los días de descanso y la jornada laboral de los trabajadores”.

El mensaje del dueño continuaba así: “Tengo serias dudas de que un banco le permita hacer un ingreso en ventanilla a las 14:10 horas o un comercio le dé servicio a las 20:40 horas. Medite eso, quizá la poco profesional es usted, acudiendo a un restaurante a comer sin reserva casi a las 4 de la tarde”. Y concluía su mensaje de la siguiente forma: “La hostelería ha cambiado para siempre. No todo vale”.

"La habéis puesto en su sitio"

Esta contestación se ha viralizado después de ser compartida en la popular cuenta de Twitter ‘Soy Camarero’ y, gracias a ello, el restaurante se ha llenado de comentarios positivos con 5 estrellas en Google, como por ejemplo este: “No he estado nunca aquí, pero le doy 5 por el simple trato a la tipa de las 15:37. La habéis puesto en su sitio”, o este otro: “No he ido, pero al parecer tiene a sus trabajadores con contrato indefinido y cumpliendo el convenio, así que seguro que la comida está riquísima”.

Noticias relacionadas