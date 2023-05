3 Se lee en minutos D.M



Hay electrodomésticos que marcan una época y, en cierta manera, revolucionan la forma en la que trabajamos en la cocina. La thermomix apareció en las cocinas de muchos hogares por sus múltiples utilidades. Un caso parecido al de las freidoras de aire o air fryer, que permiten freír sin aceite. Los alimentos que se obtienen son mucho más saludables que si se hubiera frito con aceite, ya que contienen menos calorías que si se cocinan en una sartén o en una freidora convencional.

A la hora de la verdad, en el momento que tenemos que comprarnos una, no sabemos cómo elegirla. Hay cientos de modelos en los que elegir, pero no sabemos cuál de todas escoger. ¿Será mejor una que me cueste el doble que otra?, ¿Una mucho más barata?. Las freidoras de aire presentan diferentes funciones dependiendo de la que elijas. Freidoras digitales, freidoras con recetas o con opción de selección del alimento que hará que se haga solo al tiempo que marca la freidora, la capacidad que tenga (en litros, dependiendo de las personas que vivan en el hogar, etc.

Funciones de las airfryer que varían el precio

Espacio: debes tener un espacio para ellas. Dependiendo de la capacidad que elijas para tu air fryer, deberás tener más o menos espacio para tu cocina, ya que en cierto modo este cacharro tiene unas dimensiones bastante grandes que requieren un hueco en tu cocina.

Capacidad: para elegir la capacidad de tu air fryer debes pensar en el número de personas que normalmente comerán en casa para elegir los litros de tu freidora:

Las más pequeñas varían entre 1 y 2 litros , pero solo serán útiles para preparar alimentos para una o dos personas.

Las medianas, entre 2 a 3 litros, serán para dos a cuatro personas.

Para familias más numerosas, como de 5 a 8 personas , necesitas una freidora en torno a los 4 litros o más.

Control de temperatura: la mayoría de las freidoras cocinan entre los 100 y los 200 °C. Si bien, hay algunas que tienen ajustes digitales para que puedas elegir la temperatura dependiendo del alimento que quieras cocinar. Te precisará los grados a los que deberás cocinar tus platos (no será la misma temperatura para un pescado que para un filete de carne).

Facilidad de uso: algunos modelos más avanzados tienen incorporadas las recetas dentro de la máquina , lo que hará que la cocción ya venga predeterminada y solo debas poner los ingredientes dentro de la air fryer.

Botón de pausa: el botón de pausa en la air fryer es una de las funciones más útiles. Ya que como no ves el punto de cocción que tienen los ingredientes, podrás poner pausa para ver como van los alimentos.

Limpieza: es muy rápida de limpiar. Tiene un material antiadherente que hará que los alimentos no se peguen al recipiente , por lo que será muy fácil de limpiar.

Seguridad: son mucho más seguras que freír en la sartén, puesto que es un recipiente cerrado que, además, no necesita aceite para poder hacer los alimentos.

Modelos de freidoras y precios

Estos son algunos de los modelos más caros. Como hemos dicho anteriormente, modelo más caro, no significará mejor calidad. Depende de las funciones que traiga consigo y las funciones que necesites.

1. OSORI Freidora sin Aceite 5.5 L (139,99 euros)



/ Amazon

Una de las mejores freidoras sin aceite por calidad precio es este modelo de la marca Cosori. Es una excelente máquina con 1700 w de potencia y 5,5 litros de capacidad, ideal para familias de 3-4 personas. Tiene 11 programas preestablecidos y puede cocinar de todo: carnes, patatas fritas, verduras, pescado, rebozados, croquetas, etc. Otra función que la hace muy atractiva es su eficiencia energética (A+++).

2. Freidora sin aceite Tefal (189,99 euros)



/ Amazon

Noticias relacionadas

Tiene una capacidad de 1,2 litros y cocina hasta para 2-3 comensales. Es una freidora con abertura “tipo libro” con 9 programas preestablecidos y un rango de temperatura de 70 a 220 grados que también se puede regular manualmente.

Tiene una cómoda pantalla táctil con todas las opciones de programación automática, y las piezas extraíbles se pueden lavar en el lavavajillas (no todos los modelos tienen esta opción).

3. Freidora sin aceite Innsky de 10 L (154,99 euros)



/ Amazon

Ideal para familias numerosas. Sus 1500 w, le permite llegar rápidamente a la temperatura deseada, pudiendo cocinar antes tus alimentos. Gracias a sus 10 programas preestablecidos, además de freír con muy poco aceite, podrás asar, hornear y deshidratar, y gracias a la función de precalentar, tus alimentos quedarán más jugosos. Otra ventaja es la disponibilidad de los accesorios: 2 bandejas para cocinar, 2 tipos de alimentos a la vez, 6 pinchos para brochetas, 1 canasta de tambor para las patatas fritas o verduras, asador para pollo, una bandeja de goteo y un pincho para remover el pollo.