¿Quieres pedir un aumento de sueldo? Este es el mejor momento

Una experta nos explica qué factores hay que tener en cuenta para conseguir una mejora salarial

Según dos estudios diferentes, el mejor mes para la petición es enero, a las 11 de la mañana

La mayoría de personas trabajadoras por cuenta ajena se plantean, en un momento dado, pedir un aumento de sueldo. Elegir la ocasión adecuada no es fácil, pero es clave para conseguirlo.

UK Biobank, un biobanco que investiga la predisposición genética y la exposición ambiental al desarrollo de enfermedades, publicó una investigación con datos de más de 88.000 personas para conocer la hora perfecta para pedir un aumento. Es a las 11 de la mañana. Se ve que, en ese momento, la hormona del estrés (cortisol) está bastante alta, de manera que la persona que va a solicitar un incremento de suelto cuenta con la energía suficiente como para abordar esa conversación.

También se viralizó un estudio elaborado por LinkedIn en la misma dirección: el mejor mes para intentar un incremento salarial es enero. Con esto, tenemos la fecha perfecta: un día de enero a las 11 de la mañana.

Al poco de publicarse, Maria Naqui, profesora colaboradora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), mandó una aviso: las afirmaciones se basaban en hechos objetivos "pero, a pesar de aportar información interesante, hay que contrastar con las variables laborales de cada individuo".

Los factores que hay que tener en cuenta

Mónica Lurguie, directora de personas de Lefebvre, opina lo mismo. Según explica a este medio, el mejor momento para pedir un aumento de sueldo depende más de la empresa que de una fecha concreta. "Anualmente, suele haber periodos donde los empleados son evaluados a nivel de desempeño y objetivos, por lo que esa reunión puede ser un buen punto donde plantearlo", explica.

"En cualquier caso -prosigue-, es una conversación que ha de preparase con antelación. La solicitud se ha de acompañar con argumentos sólidos y válidos, tanto económicos como de desempeño. Es un momento que no se puede dejar a la improvisación".

Saber cuándo cierra los presupuestos la empresa nos puede dar una idea de cuándo debemos afrontar esta conversación. Los costes de personal son una de las partidas más importantes así que, "si queremos que nuestra petición pueda ser escuchada, pero sobre todo atendida para incluirla", este es el momento.

Prima el desempeño sobre la antigüedad

La directora de personas de Lefebvre explica que, en cualquier caso, debe primar el desempeño y los resultados de la persona sobre la antigüedad.

"El desarrollo de las competencias y conocimientos es clave, así como la evolución de sus funciones y responsabilidades. En definitiva, su aportación e impacto a la organización. La antigüedad por sí sola nunca es un buen argumento para pedir una subida salarial", asegura Lurguie.

"También hay que tener en cuenta a qué persona debemos dirigirnos, cómo ha evolucionado el salario desde la última revisión, pero sobre todo, analizar cómo ha sido la evolución en cuanto a funciones y responsabilidades durante ese periodo. Y no podemos olvidar la situación financiera y resultados de la compañía", añade.

Intenta no compararte con los compañeros

Aunque sepas lo que cobra tu compañero, no lo uses como estrategia. Lo mejor es centrarte en ti, en la aportación de valor que has hecho a la organización, con indicadores objetivos sobre el impacto que has tenido en los resultados de la empresa.

Por último, ten en cuenta que debes plantear la subida de manera presencial, nada de Teams o Zoom. "Es un momento estupendo para tener una conversación con tu responsable en la que, además de solicitar tu revisión de condiciones, también podrás compartir con él/ella tus expectativas de desarrollo dentro de la empresa", asegura.

"También es un buen momento para que tu responsable te dé feedback sobre tu desempeño, tus fortalezas y tus áreas de mejora (todos las tenemos). En caso de que la respuesta sobre la petición de subida sea negativa, pregunta qué debes hacer para que en la siguiente ocasión te diga que sí y que espera de ti", aconseja la experta. Y ya, si todo eso consigues que sea a las 11 de la mañana, mejor que mejor.