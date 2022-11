Este es el nuevo regalo sorpresa para la Navidad que se ha hecho viral en las redes sociales

Imagen de archivo de regalos / Pexels

1 Se lee en minutos H. M. Z.



Las navidades son un momento que invita a regalar a los seres queridos. Cualquier detalle es una bonita muestra de cariño, sea del valor que sea. Por eso, los supermercados y las tiendas se llenan de obsequios de mayor o menor tamaño -lo mismo ocurre con el precio- que buscan cubrir cualquier necesidad o, simplemente, entretener.

De vez en cuando algunos de estos detalles más originales y llamativos se hacen virales en las redes sociales y consiguen captar a más compradores, que buscan los establecimientos donde hacerse con ellos rápidamente. Y es que para muchos lo más emocionante de estas fechas es sorprender o, por el contrario, dejarse sorprender. Eso sí, no siempre es necesario regalar a otra persona, ya que cuidarse a uno mismo también es muy importante. Por eso, muchas personas optan por hacerse regalos de Navidad a sí mismos, lo cual garantiza un éxito porque nunca te vas a disgustar con lo que compraste.

Aun así, existen alternativas para los que no quieren perder esos nervios al arrancar el papel de regalo, aunque haya acudido ellos mismos a por el regalo. Tiger ha sabido dar con la solución lanzando una serie de bolsas sorpresa por las que pagas sin saber lo que hay en su interior. Tiger, que en realidad se llama “Flying Tiger Copenhagen”, es una cadena de tiendas danesa que vende en sus tiendas artículos de todo tipo a precios muy bajos. Comida, juguetes, artículos de papelería, juegos para adultos… la lista de objetos que pueden encontrarse en sus estantes es muy larga.

La multinacional no ha tardado en distribuir una serie de productos catalogados como navideños -pegatinas, adornos, galletas, tazas, golosinas, etc.- Sin embargo, lo que ha causado más revuelo en redes sociales han sido sus cajas sorpresa. Por tres euros, los usuarios pueden hacerse con una de estas, en cuyo interior podrán encontrar cualquier artículo de la tienda. Pero no solo existe esta opción, ya que podrás hacerte por una más pequeña de dos euros o con una un poco más grande por cinco euros. Cabe destacar también que están diferenciadas por categorías.

Noticias relacionadas