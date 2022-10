El nuevo tapón de La Asturiana del que todo el mundo se queja en redes

Leche fresca













Cerrar /

Central Lechera Asturiana lanzó el pasado mes de septiembre un nuevo tapón para sus briks de leche como parte de su estrategia de apuesta por el reciclaje y el consumo sostenible. Este nuevo tapón va unido a sus briks de leche para evitar que se pierdan y así favorecer su proceso de reciclaje. Además, el nuevo diseño emplea un 13% menos de plástico respecto al anterior, reduciendo así el impacto de los envases en el entorno.

Este cambio nació como parte del compromiso de la compañía con el medio ambiente y como una forma de adelantarse a la nueva Ley de residuos que se pondrá en marcha en julio de 2024. No obstante, no todo está resultando igual de positivo.

La acogida del nuevo tapón por parte de los consumidores está siguiendo unos derroteros muy distintos a las intenciones de la empresa. Cada día más usuarios se suman a una denuncia reiterada en redes: el nuevo tapón de Central Lechera Asturiana se despega con facilidad del brik, quedando rápidamente inutilizado para su uso.

El inventor de del nuevo taponcito de la Asturiana, se le podía meter en el...



Así todos los dias pic.twitter.com/8cu8uR46ge — ¡Hey! di (@Condoncojones) 25 de octubre de 2022

"El inventor de del nuevo taponcito de la Asturiana, se le podía meter en el... Así todos los días", critica un usuario en Twitter.

@LecheAsturiana desde que han puesto el tapón vegetal más sostenible ya son tres tapones que se rompen al abrirlos. Sostenibilidad, sí, pero tampoco a costa de practicidad. pic.twitter.com/Vvm5XLxktS — Rafael Dry (@RAFAELDRY) 16 de octubre de 2022

"Desde que han puesto el tapón vegetal más sostenible ya son tres tapones que se rompen al abrirlos. Sostenibilidad, sí, pero tampoco a costa de practicidad", añade otro cliente insatisfecho.

están sucediendo muchas cosas en el mundo en este momento, pero siento la necesidad de resaltar que los nuevos tapones de central lechera asturiana son una chapuza vergonzosa arruinando mi maldita mañana todos los días cuando ERAN PERFECTAMENTE BIEN ANTES. Joder... — James Rhodes (@JRhodesPianist) 16 de octubre de 2022

Hasta los famosos se han unido a esta queja. El conocido pianista hispanobritánico, James Rhodes, escribió lo siguiente en su cuenta: "están sucediendo muchas cosas en el mundo en este momento, pero siento la necesidad de resaltar que los nuevos tapones de central lechera asturiana son una chapuza vergonzosa arruinando mi maldita mañana todos los días cuando ERAN PERFECTAMENTE BIEN ANTES. Joder...".

Una posible solución

En medio de este aluvión de críticas con el nuevo tapón, una usuaria ofrece una posible solución al problema: "James, a mí me pasaba exactamente igual que a ti hasta que mi marido, me enseñó el truco. Es girar el tapón, pero... girar solo la parte de arriba del tapón. Así que te he grabado este tutorial... Espero que te ayude como a mi".

James, a mí me pasaba exactamente igual que a ti hasta que mi marido, me enseñó el truco.

Es girar el tapón pero... girar solo la parte de arriba del tapón. Así que te he grabado este tutorial... Espero que te ayude como a mi

🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Q56ouSvaxe — Asturika (@Asturika1) 16 de octubre de 2022

Noticias relacionadas