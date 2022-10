El flechazo de Carlos Sobera en First Dates: “me emboba”

Patricia y Carlos Sobera en ’First Dates’. / Cuatro

1 Se lee en minutos H. Montenegro



Aunque normalmente Carlos Sobera sea el que hace de Cupido con los comensales de First Dates, esta vez ha sido él el que ha caído con los encantos de una de las invitadas. Pascale es francesa y lleva años en España. Ahora, busca un hombre que se cuide, después de llevar años soltera, ya que se considera una mujer exigente. Llegó a España por amor cuando conoció al padre de sus hijos y ahora ha pasado una temporada sola. En el restaurante se ha encontrado con Néstor, un hombre con cierto parecido al actor Alain Delon, según Sobera. Ya durante la cita, ambos han coincidido en la importancia de la conexión sexual con una pareja.

Y aunque Pascale pasara la velada con Néstor, al que cautivó desde un primer momento fue al presentador. Y es que el acento de la francesa ha hecho que el presentador la escuchara con mucha atención, para luego añadir: “me emboba el acento francés”. Lo ha corroborado después de que Matías Roure le pidiera a la comensal que dijera una frase en francés. Al final del encuentro entro Pascale y Néstor, han decidido darse una oportunidad más y seguir conociéndose fuera del restaurante del amor.

First Dates cuenta con un elemento esencial para enganchar a la audiencia temporada tras temporada y ser una fuente inagotable de contenido: el amor. Si bien no siempre surge la llama entre los que se presentan en las citas a ciegas, a menudo salta la sorpresa y resulta que, de repente, dos personas que estaban hechas la una para la otra acaban encontrándose en el restaurante del amor.

Carlos Sobera, presentador del programa desde sus inicios, ha sido testigo de incontables encuentros que no siempre han salido bien. Por su restaurante del amor han pasado auténticos personajes con aficiones, gustos y preferencias de lo más variadas, que han causado una verdadera sorpresa en sus acompañantes durante la cita. A riesgo de que no siempre salga bien, muchos prefieren mostrarse tal y como son a vender una imagen de ellos mismos que no corresponde a la realidad.

