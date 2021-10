Kim Kardashian y Fendi se unen para honrar a la mujer contemporánea

La empresaria y estrella estadounidense Kim Kardashian lanzará una colección conjunta con la casa romana Fendi el próximo 9 de noviembre para rendir homenaje a la mujer contemporánea, anunció este lunes la firma italiana en sus redes sociales.

La marca de ropa interior de la diva televisiva, Skims, y el director artístico de Fendi, el británico Kim Jones, se han unido para ofrecer una colección de lujo de edición limitada con una apuesta por la innovación.

Introducing FENDI x SKIMS - a first of it's kind collaboration that unites the luxury of @Fendi with the innovation of @SKIMS. This limited edition collection launches on November 9 at 6am PST at https://t.co/51FYb65bKI. #fendiskims pic.twitter.com/9IAqzcD7nR