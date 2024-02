Estas son las mejores imágenes submarinas de este año

Las mejores fotografías submarinas de este año ya tienen nombres y titulares. La organización del concurso ‘Underwater Photographer of the Year’ ha anunciado a los ganadores de esta edición, que ha incluido tres categorías: ‘Gran angular’, ‘Behavior’ y ‘Retrato’.

El ganador absoluto del certamen, y por lo tanto elegido ‘Fotógrafo submarino del año 2024’, ha sido el sueco Alex Dawson, que con su instantánea ‘Whale bones’, se ha impuesto también en la categoría ‘Gran angular’.

Dawson fotografió a un buceador, bajo la capa de hielo, contemplando huesos de ballena en el este de Groenlandia. Allí, los cazadores Tasiilaq capturan ballenas. las arrastran hasta la playa y las familias se reúnen para cortarles la piel, la grasa y la carne durante la marea baja. Casi toda la ballena se consume y la siguiente marea alta arrastra el esqueleto al mar y los restos que van a parar a aguas poco profundas donde invertebrados marinos y peces acaban de limpiar los huesos.

Huesos de ballena', de Alex Dawson, fotógrafo submarino del año. / Alex Dawson

"Fotografiado en las condiciones más duras (…) la magistral composición me invita a considerar nuestro impacto en las grandes criaturas de este planeta. Desde el surgimiento de los humanos, los animales salvajes han disminuido en un 85%. Hoy en día, sólo el 4% de los mamíferos son animales salvajes, el 96% restante son humanos y nuestro ganado. Nuestro camino necesita cambiar para encontrar el equilibrio con la naturaleza", ha comentado el presidente del jurado, Alex Mustard.

Entre las fotografías premiadas y destacadas, varias de autores españoles. Rafael Fernández Caballero ha sido uno de los grandes triunfadores del concurso, puesto que ha vencido en dos de las tres categorías, ‘Behavior’ y ‘Retrato’, con las instantáneas tituladas ‘The End Of The Baitball’ y 'Grey Whale Connection’, respectivamente.

Además, Javier Murcia ha alcanzado un tercer puesto con la imagen ‘Very bad luck’ y una mención de ‘muy recomendada’ con ‘The rings of death’. Álvaro Herrero, por su lado, ha obtenido una mención de "muy recomendada" con ‘Umbrella’ y dos ‘recomendadas’, con ’Lockheed TriStar L-1011’ y ‘Bell AH-1F Cobra ’. Otras instantáneas 'recomendadas' y 'muy recomendadas' son obra E. Acevedo por ‘Raja Ampat’, Isaías Cruz por ‘Sunset on the skin’ y Merche Llobera por su imagen en blanco y negro ‘Synchronized’.

'The End Of The Baitball', de Rafael Fernandez Caballero, ganadora de la categoría "Behaviour" . / Rafael Fernandez Caballero

'The End Of The Baitball'. Rafael Fernández Caballero: "Tuve la suerte de vivir este espectáculo único en aguas abiertas del Pacífico en Bahía Magdalena a finales de 2023. Debido al agua más cálida este año causada por el fenómeno climático ‘El Niño’, más especies que nunca se unieron a esta cacería. Las ‘baitballs de sardinas atrajeron a una variedad de depredadores, pero las principales estrellas del espectáculo, que visitaron Baja California en cantidades quizás mayores que nunca, fueron las ballenas de Bryde".

'Grey Whale Connection', de Rafael Fernandez Caballero, ganadora de la categoría 'Retrato'. / Rafael Fernandez Caballero

'Grey Whale Connection'. Rafael Fernández Caballero: "Esta foto fue tomada desde el barco, cuando la ballena mostraba una mirada amigable hacia mi cámara, parecida a una mirada humana de curiosidad e inocencia. (…) Estos momentos especiales resaltan la belleza y la inteligencia de las ballenas, creando recuerdos duraderos tanto para los observadores como, seguramente, para las curiosas ballenas.

'Bell AH-1F Cobra', de Alvaro Herrero (Mekan), instantánea 'recomendada' por el jurasdo. / Alvaro Herrero (Mekan)

'Bell AH-1F Cobra'. Álvaro Herrero: "Esta fotografía fue una de las más desafiantes que he tomado. No solo tuvimos apenas 20 minutos para hacerla sin entrar en descompresión (estábamos con un solo tanque), sino que tuve que iluminar las ventanas del helicóptero y coordinarme con el modelo (Taz) para obtener el reflejo en la máscara, manteniendo la posición y el trimado en punto. La verdad es que una imagen como esta siempre supone un gran esfuerzo de equipo".

'Very bad luck', de Javier Murcia, tercer puesto de la categoría de la Fujndación 'Salvemos nuestros océanos'. / Javier Murcia

'Very bad luck'. Javier Murcia: Cada año miles de aves marinas quedan capturadas en artes de pesca de todos los mares y océanos del planeta, desde palangres hasta redes. En la laguna costera del Mar Menor se da con mucha frecuencia con varias especies de aves buceadoras. (…) En muchas ocasiones estas artes de pesca son ilegales (como en esta imagen) y en esta ocasión murió un ejemplar adulto de cormorán grande. Es una situación muy triste".

'Synchronized', de Merche Llobera, foto 'muy recomendada' por el jurado. / Merche Llobera

"La colección es un gran recordatorio de que, si bien la fotografía submarina es una especialidad, disciplina, hay una gran diversidad dentro de ella. Nuestros fotógrafos ganadores provienen de todo el mundo, al igual que sus imágenes. Es un momento muy emocionante en la fotografía submarina porque los fotógrafos están capturando imágenes nuevas e increíbles, visitando nuevos lugares y utilizando las últimas cámaras. Por favor, disfruten cada imagen", ha comentado el presidente del jurado, Alex Mustard.

Página web con los ganadores del ‘Underwater Photographer of the Year’: https://underwaterphotographeroftheyear.com/winners/2024-winners/#AwardWinners

Anuario 2024: https://underwaterphotographeroftheyear.com/media/2524/upyyearbook2024.pdf

