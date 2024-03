Carabante se compromete a impulsar las residencias de mayores de proximidad en Orcasitas

Alrededor de 400 personas se han concentrado este lunes frente a la Plaza de la Villa, coincidiendo con la celebración de la comisión ordinaria de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, para exigir residencias de proximidad en Orcasitas y el resto de barrios y distritos de Madrid. Una promesa suscrita por el anterior equipo de Gobierno del Ayuntamiento de la capital con los vecinos del barrio y paralizada durante todo este tiempo que el delegado del ramo, Borja Carabante, se ha comprometido a poner en marchar "en los próximos meses".

"Desarraigarnos es enterrarnos en vida", ha resumido el sentir de los manifestantes Félix López-Rey, concejal de Más Madrid, fundador de la Asociación de Vecinos de Orcasitas y uno de los principales impulsores de un nuevo modelo de residencias de proximidad que evite que los mayores tengan que abandonar los lugares donde han residido toda su vida para ir a uno de los centros de la red de residencias de la Comundidad de Madrid. Orcasitas, en el distrito de Usera, quiere ser el primer barrio en el que se ensaye este nuevo sistema que priorice la cercanía, en el que los mayores puedan continuar en contacto con su familia, su comunidad y su entorno habitual.

"Si a mí me sacan de Orcasitas me están matando, me están acortando la vida. Yo quiero pasear por las calles, quiero que me puedan ver mis hijos y mis nietos o yo ir al centro cultural a ver bailar a las nietas de mis vecinos. O ir a ver al Orcasitas un domingo por la mañana si no me duele nada", ha explicado el edil de Más Madrid, históricamente vinculado al activismo social del barrio.

Dando voz a los centenares de vecinos que le acompañaban, López-Rey ha afirmado "que lo que no puede ser es que lo que prime en esta vida sea el dinero y el negocio". "Igual que mis nietos tienen un instituto cerca o los chavales tienen un colegio, ¿por qué narices me tienen que desarraigar a mí y al resto de los mayores de esta ciudad?", se ha preguntado. Una reivindicación compartida por la responsable de Servicios Sociales del PSOE-M, Ana Lima: “Exigimos que se aplique el nuevo modelo, donde no priman los intereses privados de las empresas, sino los intereses públicos y los derechos de las personas mayores”, ha reclamado la edil socialista.

Madrid se compromete a impulsar tres residencias

En respuesta a una pregunta del propio López-Rey durante la comisión de Urbanismo celebrada pocos minutos después, Carabante ha garantizado que "en los próximos meses" van a sacar a concurso público tres parcelas para ese tipo de equipamientos, destinados a que "los mayores continúen viviendo en su mismo barrio". El delegado ha asegurado que "vamos a cumplir nuestros compromisos", a lo que el edil de Más Madrid ha replicado diciendo que lo quieren "por escrito", porque "estamos escaldados, ya se nos ha tomado el pelo".

Los terrenos en cuestión están ubicados en Orcasitas, Sanchinarro y Ascao. La recalificación será posible gracias a la aprobación de la modificación de las normas urbanísticas, aprobada en julio por el PP haciendo gala de su mayoría absoluta, tal y como ha recordado Carabante. Las normas reconocen ahora esa figura de equipamiento público.