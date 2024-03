Trabajadoras municipales contra la violencia sexual se concentran en Cibeles: "Almeida, escucha, la red está en lucha"

En la explanada frente al Palacio de Cibeles, en el mismo sitio en el que, casualmente, un grupo de operarios lleva desde primera hora montando un escenario para la manifestación de mañana contra la amnistía, varias decenas de mujeres se han concentrado desde las 12:00 de esta mañana para protestar contra la precariedad de la red municipal contra la violencia de género. Son las propias trabajadoras del servicio, externalizado por el Ayuntamiento de Madrid, que este 8M han alzado sus voces para denunciar el "colapso" de la red.

Bajo una ligera lluvia y al grito de "Almeida, escucha, la red está en lucha" y "menos discursos y más recursos", las trabajadoras han reclamado que el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, se reúna con ellas para buscar una solución a las graves deficiencias que lastran su capacidad para atender a las mujeres víctimas de violencia de género de la ciudad.

"Estamos hoy aquí porque ha llegado un momento en el que todos los servicios de la red municipal contra la violencia de género están colapsados", resume Elena Fernández, miembro de la plataforma que representa al colectivo. Asegura que primero han intentado solucionarlo internamente, pero que, ante la falta de soluciones, se han visto obligadas a salir porque "no podemos seguir trabajando con esta carga de trabajo" y esta falta de recursos. "Esto no es dar calidad a las mujeres que se encuentran en una situación complicada", lamenta Elena.

En primer plano, varias mujeres sujetan una pancarta con el lema 'Se acabó'. Al fondo, un grupo de operarios monta el escenario para la manifestación del sábdo contra la amnistía. / Héctor González

Exigen también soluciones a la precariedad laboral de las trabajadoras

Además del colapso asistencial, las afectadas demandan también una mejora de su "precaria" situación laboral. Denuncian que cobran prácticamente el salario mínimo interprofesional (SMI), cuando les exigen formación universitaria y otras titulaciones específicas. Por ello, piden al Ayuntamiento que deje de lavarse las manos en este asunto - fuentes municipales han argumentado esta semana que la cuestión laboral depende del convenio colectivo del sector y que no pueden hacer nada al respecto- y que incluya en los pliegos "un complemento específico de alta cualificación que mejore el convenio que nos están aplicando", detalla Elena.

A principios de semana enviaron al Consistorio un decálogo detallando todas sus reivindicaciones, pero todavía no han recibido ninguna respuesta. En este sentido, desde el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad trasladaron el miércoles a este periódico que el equipo de Gobierno está abierto a estudiar las reivindicaciones presentadas y, llegado el caso, negociar posibles soluciones con las afectadas.

Por su parte, la izquierda municipal sí ha mostrado su apoyo a las trabajadoras movilizadas. En declaraciones a la prensa tras el acto institucional por el 8M celebrado esta mañana en el Ayuntamiento, tanto la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, como su homóloga del PSOE-M, Reyes Maroto, se han puesto de parte de las afectadas y han defendido sus demandas como una reivindicación "justa". Posteriormente, en la concentración frente a Cibeles, la concejala socialista Soledad Murillo ha destacado que “las empleadas en la red contra la violencia de género están arriesgando su puesto de trabajo y son las que están luchando contra la violencia de género”; mientras que la edil de Más Madrid Lucía Lois ha señalado que el Consistorio está "mirando hacia otro lado" y "no está haciendo el trabajo que tiene que hacer" para defender a las víctimas ni a la propia red municipal.

Nuevos paros parciales y servicios mínimos

El Ayuntamiento ha establecido esta mañana unos servicios mínimos para garantizar el servicio que realiza la red municipal. En concreto, en el servicio 24 horas de trabajadoras de violencia de género y en el centro de crisis de violencia sexual Pilar Estébanez se mantendrá una trabajadora social, una psicóloga, una jurídica y una administrativa en cada centro.

Mientras, en los centros de emergencia, se contará con una educación social (en dos de ellos) y un auxiliar de servicios sociales en todos los centros. En las viviendas de semiautonomía se contará con una educadora social. En los puntos municipales ambulatorios, se dispondrá de una trabajadora social, una psicológica y una administrativa. Por su parte, en los Centros de Atención Psico-Socio-Educativa norte y sur habrá una trabajadora social, una psicóloga y una administrativa.

Además de esta primera jornada, la plataforma de trabajadoras de los centros municipales también han convocado paros parciales los días 19 y 21 de marzo. "Queremos reunirnos y encontrar una solución", subraya Elena, que sostiene que las trabajadoras están convencidas de que es posible "acercar posturas". Eso sí, consideran que es el Ayuntamiento quien debe mover ficha ahora. "Esto es solo el inicio, no se va a parar solo porque ya no sea 8M. Si esto no mejora, iremos a la huelga", remata con una advertencia.

Cibeles rechaza la postura de las trabajadoras, pero estudiará sus demandas

Tanto Almeida como el área de Familia consideran que el diagnóstico que hacen las trabajadoras de la situación del servicio "no se corresponde" con la realidad del trabajo realizado en los últimos años. Desde el área defienden que se trata de "la red más amplia y completa de España", y que el Ejecutivo municipal ha realizado notables esfuerzos para mejorar y extender el servicio, incluyendo un incremento presupuestario del 200% en 5 años, pasando de 7 millones en 2018 a 13,8 en 2023; un aumento del 40% de plazas de los recursos residenciales y la incorporación de 69 nuevas profesionales en el último lustro.

"Ninguna mujer se ha quedado sin atención en situaciones de emergencia", han garantizado esta semana fuentes municipales, que añaden que varias de las reivindicaciones de las trabajadoras no están en manos del Ayuntamiento. En este sentido, desde el área aseguran que no pueden hacer nada respecto a las condiciones económicas de las trabajadoras, ya que esta depende del convenio colectivo.