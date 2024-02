Ayuso inicia el repliegue del modelo bilingüe en la educación y lo relega a las asignaturas optativas

Lo anunciado a finales de diciembre empieza a tomar forma. Este martes, el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid mantiene una primera reunión para debatir cómo se va a ejecutar el repliegue del modelo bilingüe que impulsó Esperanza Aguirre en los centros educativos sostenidos con fondos públicos. Sobre la mesa tienen la Orden ya firmada por el consejero Emilio Viciana y el borrador del proyecto de decreto que regula qué asignaturas troncales no podrán impartirse en lengua extranjera a partir del próximo curso 2024-2025.

Este borrador apunta que en Primaria se volverá a la enseñanza en castellano en Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura y Ciencias Sociales. Estas materias se amplían en la ESO a Geografía e Historia, Latín y Segunda Lengua Extranjera. Y ya en Bachillerato, se reduce el inglés también en Historia de España, Historia del Mundo Contemporáneo, Griego y Matemáticas Aplicadas. El debate de hoy se traducirá en un dictamen que se aprobará el próximo día 20 de febrero, donde lo previsible es que este informe consultivo pero no vinculante sea favorable al cambio de modelo por el que apuesta ahora el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

En la memoria del impacto normativo que acompaña a la orden y el borrador de proyecto, a los que ha tenido acceso este diario, la Consejería reconoce que esta decisión se adopta porque "se ha detectado un detrimento de los contenidos impartidos" en estas materias "con respecto a los alumnos que utilizan como lengua vehicular el español". El propio Viciana lo dijo en público con palabras similares, su conclusión es que "a la hora de estudiar Historia en inglés se produce un detrimento o un descenso tanto en Historia como en Inglés". Sin embargo, desde CCOO, aun estando de acuerdo en la necesidad de cambiar el modelo bilingüe, critican que no se haya realizado "una evaluación rigurosa" sobre el impacto que ha tenido este sistema en el alumnado. Algo similar piden en la FAPA, donde su presidenta, Carmen Morillo, lleva tiempo denunciando que "el proyecto bilingüe de la Comunidad de Madrid obedece más bien a la traducción en inglés de áreas pero realmente no se produce una inmersión lingüística", por lo que no hay un ·bilingüismo real".

Más asignaturas optativas en inglés

Desde que Viciana lo anunció el pasado mes de diciembre, en la Consejería y el Gobierno regional han insistido en que esto no supone una marcha atrás y que no se trata de "revertir el programa bilingüe sino de mejorarlo y potenciarlo". Pero aunque reiteran en que no es una impugnación al modelo de Aguirre, lo cierto es que eliminan la centralidad de la lengua extranjera de las aulas para orillarlo a la educación de 0 a 3 años y a las asignaturas optativas. Fuentes de la consejería explican que la idea es precisamente que esas horas que se dejan de impartir en inglés en las asignaturas troncales se puedan recuperar "en las optativas". En el proyecto de decreto, se apunta, en concreto, a que uno de los objetivos es la "flexibilización de las materias de opción de los alumnos de cuarto curso" de la ESO para que puedan "combinar la materia de opción Segunda Lengua Extranjera con cualesquiera otras materias de opción".

El proyecto de decreto, que Viciana pide tramitar de manera urgente para llegar a septiembre de 2024, no presenta impacto económico ni presupuestario y apunta que tampoco afecta a las cargas administrativas. Sin embargo, Isabel Galvín, responsable del área de Educación de CCOO en Madrid, duda de que sea así y lamenta que el cambio de modelo se haya hecho sin contar con el profesorado. "Lo hicieron hace 20 años y vuelven a hacerlo ahora. Al principio se acompañaba de formación del profesorado, pero luego se abandonó esta línea. Se implantó sin planificación alguna generando muchas desigualdades y desequilibrios", no solo para los alumnos sino también para el profesorado, explica. Ahora se pregunta cómo va a afectar el cambio a los profesores que teniendo las competencias en otras materias no concurrieron a una plaza por no tener el nivel de inglés exigido.

Pero las dudas que plantea Galvín, van más allá, porque cree que la decisión no se ha tomado solo porque el informe PISA no acompaña o haya otros indicadores que alertan de las "desigualdades" que genera el modelo bilingüe, sino que considera que hay más de poso ideológico que de "interés del menor". En su opinión, "el cambio viene de la guerra cultural por el nacionalismo español, los cambios curriculares que se dan se traduce en eso".

Contenidos sobre Constitución y responsabilidad penal

Lo dice insistiendo en que su organización está a favor de que se produzca una actualización del sistema, pero apuntando que en ese ideario no se entiende que haya términos geográficos de la península ibérica que se aprendan en otro idioma distinto al español, por ejemplo. Y refiriéndose a la segunda parte del borrador del proyecto.

Otra de las novedades que se van a incorporar al currículo educativo es que se van a introducir nuevos contenidos en las asignaturas de Geografía e Historia. Esto también lo avanzó en su momento Viciana, y ahora se concreta en que en Geografía e Historia se van a ir incorporando en los distintos cursos de la ESO contenidos "para dar a conocer los problemas más actuales de nuestra convivencia y del Estado de Derecho en relación con la violencia contra los demás y contra uno mismo".

El borrador del proyecto justifica que se hace para dar "respuesta al aumento exponencial del número y de la gravedad de los casos de violencia contra los demás y contra uno mismo, incluida la violencia sexual" y la necesidad de tratar "principios recogidos por la Constitución". Así, de los 12 a los 16 años, adaptando el contenido a cada etapa, los alumnos recibirán en clase información sobre la protección de la infancia, la edad penal y la responsabilidad, el delito en las redes sociales, el tráfico de personas y la esclavitud, el respeto a la mujer y a las minorías; el fanatismo y el terrorismo, las bandas juveniles, las drogas y las adicciones, el papel del Estado y de los jueces o la misión del ejército y la policía.