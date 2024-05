Los perros más atletas se han dado cita en Pozuelo de Alarcón

La semana pasada el club AD Agility Pozuelo reunió en sus instalaciones dos de los concursos más importantes de esta disciplina a nivel regional y nacional.

El miércoles y el jueves 150 perros compitieron en el Concurso Regional Madrid FMC.

El evento, que contó con la participación de equipos de toda la región, fue un emocionante espectáculo de destreza y habilidad canina.

En la categoría de equipos 20/30/40, el equipo MP10 se alzó con el título de campeones, demostrando una vez más su dominio en la pista. Con una sincronización impecable entre el perro y su guía, MP10 navegó hábilmente a través de los obstáculos, dejando atrás a la competencia y llevándose el primer lugar a casa.

Competición perruna en Pozuelo de Alarcón. / EPE

Los subcampeones de esta categoría fueron Tazmania Black, del club Elitedogs, quienes ofrecieron una actuación impresionante y estuvieron a la altura del desafío. A pesar de la intensa competencia, Tazmania Black demostró su habilidad y determinación para asegurarse un lugar en el podio.

El tercer lugar fue para el equipo Do it, cuyos miembros mostraron un gran espíritu de equipo y un rendimiento excepcional en la pista. Su dedicación y esfuerzo les valieron el reconocimiento del público y de los jueces.

Competición de Agility en Pozuelo. / EPE

En la categoría de equipos 50/60, el equipo MP30 se destacó como campeón, consolidando su reputación como uno de los mejores en la disciplina. Con una actuación sólida y sin errores, MP30 dejó claro por qué son considerados un equipo imbatible.

Los subcampeones de esta categoría, The Losers of Pozuelo, del club Agility Pozuelo, demostraron que el nombre no siempre refleja la realidad. A pesar de su modesto título, este equipo mostró un nivel de habilidad impresionante y se posicionó como uno de los contendientes más fuertes en la competición.

Finalmente, el tercer lugar fue para DogPozuelo, también del club Agility Pozuelo, quienes mostraron una gran determinación y habilidad en la pista, recibiendo el reconocimiento merecido por su esfuerzo.

El club AD Agility Pozuelo concursando en los regionales y nacionales de la disciplina. / EPE

Desde el club pozuelero aseguran estar “muy contentos” con los resultados y destacan la buena acogida y el buen nivel de los participantes.

El sábado y el domingo se celebró otro concurso nacional en colaboración con la Federación Madrileña de Canina (FMC), atrayendo a 100 participantes.

El evento se destacó por su alto nivel de competencia y el entusiasmo de los concursantes y sus fieles compañeros caninos.

En la categoría individual, se disputaron varias alturas, cada una con su propio conjunto de campeones.

En la altura de 20 centímetros, Juan Luis Fraile y su compañera canina Tracy Sugar, del club Agilcan, se alzaron con la victoria. En la categoría de 30 centímetros, Fraile volvió a destacar, esta vez con su perro Magic, asegurando otro título para Agilcan. Sin embargo, la competencia fue reñida, con Michael Wheeler King y su perro Dobby de Elite Dogs, llevándose el subcampeonato, seguidos por Nicolás Alcaide y Lafayette, también de Elite Dogs.

La altura de 40 centímetros vio a Ana Costa y su perro Pipoca, representando a Mi Perro 10, coronarse como campeones, seguidos de cerca por María Estada y Pippi, del mismo club, y por Irene Córdoba con Kris de Deporcan. En la categoría de 50 centímetros, Ángel Cervantes y su compañera canina Yuca de Cubas se llevaron el primer lugar, seguidos de Alejandro Torres con Ragnarok de Agility Pozuelo y Marcos Bragado con Amy de La Cañada.

La competición continuó con alturas más desafiantes. En la categoría de 60 centímetros, Álvaro Muñiz y su perro Einar de La Cañada se coronaron campeones, seguidos por Tomás P. Ayuso con Zlatan de Agility Pozuelo y Joaquín Rodríguez con Samba, también de La Cañada.

La categoría Senior tuvo a Nicolás Alcaide y su fiel compañero Lafayette de Elite Dogs como campeones, seguidos por Juan José Martín con Never Say Never de Agility Pozuelo, y Jose Martínez Moreno con Newton, también de Elite Dogs.

En la categoría Junior, Hugo Fernández Estada con Pippi de Mi Perro 10 se llevó el primer lugar, seguido por Ángela Bermejo Martín con Noa de Agilcan y Alex de la Cruz con Hampi de Conectas.

¿Qué es el Agility?

El agility consiste en guiar a un perro a través de una serie de obstáculos, como túneles, saltos, pasarelas y slaloms, en un recorrido cronometrado. El objetivo es completar el circuito en el menor tiempo posible, sin cometer penalizaciones por derribar obstáculos o desviarse del recorrido establecido. A primera vista, puede parecer un deporte sencillo, pero requiere una estrecha coordinación entre el perro y su guía, así como un alto nivel de agilidad y obediencia por parte del animal.

Una de las razones por las que el agility ha ganado tanta popularidad es su accesibilidad. Cualquier raza de perro, desde los pequeños chihuahuas hasta los grandes pastores alemanes, puede participar en esta actividad. Además, no se requiere un nivel de condición física extremo ni habilidades extraordinarias por parte de los dueños, lo que lo convierte en una actividad inclusiva para personas de todas las edades y capacidades.

Sin embargo, detrás de la aparente simplicidad del agility se esconde un trabajo arduo y dedicado. Los perros que compiten en este deporte deben ser entrenados para responder rápidamente a las señales de sus guías y ejecutar con precisión cada uno de los obstáculos. Esto implica horas de práctica, paciencia y refuerzo positivo por parte de los entrenadores.