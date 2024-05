CHM en la vanguardia de la innovación en construcción con fachadas seguras e industrializadas

La constructora CHM desarrolla la construcción industrializada para mejorar la eficacia, productividad, eficiencia energética y máxima seguridad en las viviendas.

¿Qué es la construcción industrializada?

La construcción industrializada consiste en el ensamble de edificios utilizando componentes previamente fabricados en un entorno industrial, lejos del sitio final de construcción. Estos componentes se transportan luego al lugar de la obra para su montaje y ensamblaje final. Este método optimiza el uso de materiales y mejora la gestión de residuos, contribuyendo significativamente a la eficiencia energética y la sostenibilidad del proyecto.

La mejor opción actualmente de la construcción industrializada ofrece soluciones a varios desafíos en el sector, incluyendo la escasez de mano de obra cualificada y la necesidad de acortar los tiempos de ejecución. Este sistema también permite mantener los proyectos dentro del presupuesto previsto, mejora el control de calidad, reduce el consumo de energía y disminuye la huella ecológica, promoviendo una gestión de residuos más eficiente.

La construcción industrializada se presenta como una estrategia constructiva más eficaz y sostenible, tanto para obras nuevas como para reformas y está emergiendo como un elemento fundamental para el futuro del sector inmobiliario en España.

Construcción industrializada. / CHM

La fusión de tecnología y sostenibilidad en la construcción: CHM aplica fachadas industrializadas en Madrid

En CHM, se integran la construcción, el mantenimiento y la sostenibilidad en un enfoque holístico para desarrollar espacios duraderos y eficientes, comprometidos con la comunidad y el medio ambiente. Utilizando la metodología BIM para la ejecución de sus proyectos, el equipo de profesionales altamente capacitados de CHM emplea las últimas herramientas y tecnologías para asegurar la calidad y la eficiencia en cada fase del proyecto.

La metodología BIM mejora significativamente la comunicación y la coordinación entre los distintos equipos de trabajo, resultando en una mayor eficiencia, reducción de costos y plazos de entrega más cortos.

Un ejemplo reciente de la aplicación de estas prácticas innovadoras es la obra de las 73 viviendas situada en el barrio de “El Cañaveral” de Madrid para la promotora AEDAS HOMES, donde se ha instalado la fachada industrializada de estructura de madera de

LIGNUM TECH. Este proyecto destaca por su enfoque en la sostenibilidad y la eficiencia en el uso de materiales.

Lignum Tech. / CHM

En CHM, la innovación y la utilización de tecnologías avanzadas son pilares fundamentales para ofrecer a sus clientes los mejores resultados. Gracias al uso de BIM, pueden garantizar la entrega de proyectos de alta calidad que cumplen con los estándares más exigentes de la industria de la construcción. CHM se destaca en la construcción y rehabilitación de una amplia variedad de edificaciones, incluyendo palacios de congresos, escuelas y universidades, cumpliendo siempre con plazos estrictos y garantizando la calidad en cada proyecto, priorizando la creatividad y la responsabilidad arquitectónica.

Fachadas industrializadas. / CHM

Eficiencia constructiva: El impacto de las fachadas industrializadas en el mercado inmobiliario de Madrid

La industrialización está transformando la arquitectura al integrar avances tecnológicos en los procesos constructivos, lo que se traduce en una reducción de plazos y una mejora significativa en la calidad. Esto ha hecho posible ofrecer a los clientes finales viviendas con prestaciones superiores y un confort óptimo. Los métodos de construcción industrializados han sido perfeccionados y probados durante años, garantizando su eficacia y fiabilidad.

Este método no es nuevo; desde el año 2000, se ha implementado en la construcción de infraestructuras escolares y sanitarias, aprovechando su potencial para reducir significativamente los plazos de ejecución. Ahora, esta técnica se ha adaptado al sector residencial, donde está destinada a tener un impacto duradero, aplicándose tanto en proyectos de nueva construcción como en rehabilitaciones y reformas.

Eficiencia constructiva. / CHM

Innovación en CHM: Lignum Tech transforma la arquitectura española con fachadas industrializadas

La fachada industrializada de Lignum Tech representa un avance significativo en la construcción de obra nueva, mediante el uso de módulos prefabricados e industrializados de entramado ligero de madera autoportante. Este sistema no solo acelera los procesos constructivos sino que también mejora el desempeño térmico y acústico de los edificios.

Dentro de una fachada industrializada: Así es una estructura

Los módulos están diseñados con varias capas que comienzan con un entramado de madera de pino estructural C22, reforzado con lana mineral para aislamiento. Externamente, se cubre con un panel de madera OSB, protegido por una lámina impermeabilizante resistente al fuego, lo cual no constituye una barrera de vapor pero sí proporciona protección eficaz contra los elementos y cumple con la clasificación B-s1,d0.

Una cámara ventilada compuesta por rastreles de madera de pino tratada facilita la circulación de aire y se adapta para la fijación de paneles de fibrocemento de CEMBRIT o, alternativamente, materiales cerámicos mediante un sistema secundario de rastreles horizontales.

Este conjunto discurre por delante de la línea de forjados, interrumpiendo los puentes térmicos y acústicos y se asegura lateralmente a módulos adyacentes y a la parte superior del forjado. Internamente, la fachada se complementa con un panel de yeso laminado resistente al fuego y, si fuese necesario, una barrera de vapor. El trasdosado incluye una capa adicional de lana mineral y una placa de yeso laminado, optimizando aún más el aislamiento y el confort interior.

Diseño de la envolvente. / CHM

Diseño y sostenibilidad de la envolvente

En términos de diseño envolvente, esta solución no solo es eficiente sino también versátil, adaptándose a diversos tipos de edificaciones y requisitos estéticos. Las cubiertas planas del sistema están diseñadas para ser invertidas, ofreciendo un aislamiento térmico superior y protección impermeable. Las áreas no transitables se terminan con gravilla, mientras que las transitables cuentan con baldosas cerámicas anti-heladas y antideslizantes, asegurando durabilidad y seguridad. Este enfoque integral en la fachada de Lignum Tech no solo redefine la eficiencia en la construcción nueva, sino que también establece nuevos estándares de sostenibilidad y calidad arquitectónica.

Innovación en CHM: Un vistazo al impacto de su departamento de I+D+I en la productividad

CHM posee más de 75 años de experiencia en la industria de la construcción y los servicios, siendo reconocida por su compromiso con la calidad y su dedicación hacia los clientes. Inicialmente especializada en la construcción de carreteras y vías de comunicación, la empresa ha evolucionado hasta convertirse en un referente altamente cualificado en la ejecución de una amplia variedad de obras, como proyectos hidráulicos, edificaciones, y construcciones ferroviarias, portuarias y aeroportuarias. También ofrece servicios en áreas como aparcamientos y gestión de residuos, atendiendo a clientes tanto públicos como privados.

Dentro del Grupo CHM, se encuentran empresas dedicadas a la producción de hormigón, la extracción de áridos y el desarrollo inmobiliario, así como a la limpieza industrial viaria, de oficinas y de jardines, y a la recogida de residuos.

El departamento de I+D+I de CHM es una herramienta fundamental que facilita una mejora continua en la productividad. La empresa ha implementado con éxito un Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Prevención de Riesgos Laborales y eficiencia energética, cumpliendo con los estándares de las normas ISO 9001, 14001, 50001 y OHSAS 18001.